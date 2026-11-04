Un policía de La Pampa quedó bajo investigación después de que se difundiera un video en el que aparece pateando a una joven de 20 años y golpeando a su hermano de 18, mientras ambos se encontraban esposados. El violento procedimiento ocurrió durante la madrugada del domingo en la plaza San Martín de Santa Rosa, frente a la Catedral de la ciudad.

La secuencia fue registrada por un testigo y rápidamente se viralizó en las redes sociales, lo que permitió identificar al efectivo involucrado como Franco Juan Carlos Gauna Coronel, de 31 años, cabo primero del cuerpo de motoristas de la Policía provincial.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, los hermanos estaban involucrados en un conflicto en la vía pública, a la salida de un boliche, cuando intervinieron dos policías motorizados.

El video que desató la investigación

En las imágenes se observa cómo uno de los uniformados toma del rostro a la joven, la empuja hasta hacerla caer al suelo y posteriormente le da una patada cuando ya estaba esposada.

El mismo agente también golpea en el rostro al hermano de la mujer, quien permanecía de pie y reducido.

La difusión del video provocó que la Fiscalía iniciara una investigación para determinar las responsabilidades del personal policial que participó del operativo.

Los fiscales Máximo Paulucci y Natalia Urruti comenzaron a reunir testimonios y pruebas, mientras que un médico forense constató hematomas y otras lesiones en ambos denunciantes.

El policía será imputado por lesiones agravadas

La causa fue calificada provisoriamente como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, en concurso ideal con vejaciones.

De acuerdo con la información judicial, Gauna Coronel declaró ante la Fiscalía y aseguró que había actuado como respuesta a una agresión previa.

Sin embargo, esa versión deberá ser contrastada con las imágenes y los testimonios reunidos durante la investigación.

La audiencia de formalización de cargos fue programada para este miércoles 4 de noviembre, a las 12, ante el juez de control Néstor Ralli.

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La denuncia por lo ocurrido durante la detención

La investigación también contempla las acusaciones de la joven sobre lo sucedido después de su traslado a la Seccional Tercera de Santa Rosa.

Según denunció, habría sido nuevamente golpeada dentro de la dependencia policial y sometida a una requisa cuyas circunstancias están siendo investigadas.

La Fiscalía obtuvo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaría y tomó declaraciones al personal involucrado.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia de La Pampa y la Jefatura de Policía informaron que pusieron a disposición de los organismos investigadores el material audiovisual y los antecedentes del procedimiento.

Hasta el momento informado, el agente era el único involucrado penalmente en la causa, aunque los investigadores no descartaban nuevas responsabilidades.