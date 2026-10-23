Un grave caso de bullying conmociona a Catamarca luego de que se viralizara un video en el que una estudiante del Colegio Pía relató cómo participó en una serie de agresiones y humillaciones contra una compañera de 17 años durante el viaje de egresados a Bariloche.

La grabación fue publicada el 17 de octubre en Instagram por una alumna mayor de edad del establecimiento educativo, quien además ocupa el rol institucional de abanderada.

En el video, la joven reconoció haber participado en situaciones de hostigamiento contra la adolescente, que ya había sido víctima de la difusión de material íntimo sin su consentimiento.

El caso se conoció luego del relato de una joven de 18 años que hizo en su cuenta de Instagram.

El caso se remonta a mediados de junio, cuando comenzó a circular un video de contenido sexual de la menor. A partir de ese episodio se inició una investigación penal contra tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales de una persona menor de 18 años.

Sin embargo, la denuncia no impidió que la situación escalara y que la víctima volviera a sufrir episodios de hostigamiento durante el viaje de egresados, realizado entre el 3 y el 11 de octubre.

El video que destapó el escándalo por bullying en Catamarca

El caso tomó relevancia cuando una de las estudiantes involucradas, abanderada del Colegio Pía, publicó un video en el que relató las agresiones que había ejercido sobre su compañera. En la grabación, la joven contó que durante una de las noches del viaje de egresados le arrojó el contenido de un vaso sobre la cabeza a la adolescente.

Según su propio relato, después de ese episodio varias personas comenzaron a insultar a la víctima y a burlarse de su cuerpo y apariencia física. “Nosotras no parábamos”, reconoció durante su relato. En otro momento, admitió: "Yo lo estaba disfrutando". La joven también expresó: “La verdad es que nos fuimos medio al choto".

CASO DE BULLYING CONMUEVE A CATAMARCA: adolescentes disfrutan torturando a una compañera. Y lo cuentan. 🤬 Una estudiante publicó un video contando cómo le hicieron bullying a una compañera durante el viaje de egresados en Bariloche y la chica terminó con un brote psicótico: "El mal que estaba pasando ella yo lo estaba disfrutando". Grave caso de bullying contra una estudiante durante un viaje de egresados https://t.co/0iO0i3sOq7 — Claudio Savoia (@claudiosavoia) October 23, 2026

La víctima compartió el viaje de egresados con dos de los denunciados

Otro insólito detalle del caso es que la adolescente tuvo que compartir el viaje de egresados con dos de los tres jóvenes investigados por la difusión del material íntimo. Esto ocurrió pese a las medidas cautelares de protección que debían resguardar a la víctima.

Esta primera causa judicial está a cargo del fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, quien formuló cargos contra tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales de una persona menor de 18 años.

Sin embargo, la situación procesal de los acusados todavía no se encuentra completamente resuelta. Las defensas de dos de los jóvenes solicitaron la nulidad del decreto de determinación del hecho, al cuestionar la manera en que fueron individualizadas las conductas atribuidas a cada uno.

El planteo fue rechazado inicialmente por la Fiscalía y posteriormente por el juez de Control de Garantías, quien confirmó la validez de la imputación. No obstante, uno de los abogados presentó una apelación, por lo que una instancia judicial superior deberá revisar la resolución.

Según la información difundida por el medio catamarqueño INFORAMA, hasta el momento de conocerse estas actuaciones los tres adolescentes todavía no habían prestado declaración indagatoria.

De acuerdo con el medio citado, uno de los jóvenes pidió disculpas por lo ocurrido, cambió de establecimiento educativo y no participó del viaje de egresados a Bariloche.

Los otros dos adolescentes denunciados, en cambio, continuaron vinculados al grupo escolar y participaron del viaje junto con la víctima.

Una cuarta joven es investigada por las agresiones durante el viaje

En paralelo, se desarrolla una segunda investigación judicial que involucra a la estudiante mayor de edad que reconoció públicamente haber participado en situaciones de hostigamiento contra la adolescente.

Por tratarse de una persona mayor de 18 años, la causa se encuentra bajo la órbita de la fiscal Paola González Pinto, según confirmó INFORAMA.

A diferencia de la investigación contra los tres adolescentes, esta causa se concentra en las agresiones, burlas y humillaciones denunciadas posteriormente, así como en las posibles consecuencias psicológicas que habrían provocado en la víctima.