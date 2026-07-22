La cantante española compartió un video de Mía Khalifa celebrando la derrota de la Selección argentina y desató una fuerte reacción en X.

Esta vez, quien quedó envuelta en una fuerte controversia fue Rosalía, luego de que sus seguidores descubrieran que compartió en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa celebrando el triunfo de España.

Incluso, a pocos días de los recitales que tiene programados en Buenos Aires, aparecieron publicaciones que llaman a pedir la devolución de las entradas en señal de protesta.

La polémica comenzó cuando los fanáticos detectaron que Rosalía había reposteado un video publicado por Mía Khalifa, una de las figuras públicas que más celebró la derrota argentina durante el Mundial.

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La ex estrella del cine para adultos había manifestado abiertamente su apoyo a España e incluso aseguró que apostó un millón de dólares a favor del seleccionado europeo antes de la final.

En el video que compartió Rosalía, Mía Khalifa aparece celebrando el título español mientras suena “La perla”, una canción incluida en el álbum Lux de la cantante catalana.

La frase generó aún más indignación porque la palabra “perlas” fue interpretada por muchos usuarios como una referencia despectiva hacia los argentinos.

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

Muchos usuarios aseguraron sentirse decepcionados por el gesto, especialmente porque Rosalía siempre manifestó un fuerte cariño por Argentina y suele recibir una enorme convocatoria cada vez que visita el país.

Uno de los comentarios más compartidos expresó: “Que festeje el triunfo de su país está perfecto. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece bastante hipócrita”.

Otros recordaron incluso que la propia artista homenajeó a Buenos Aires en una de sus canciones al cantar: “En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires”.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a la cantante y consideraron que simplemente compartió el video porque utilizaba una canción de su autoría y no necesariamente por el mensaje contra la Selección argentina.

La controversia fue escalando durante las últimas horas y el enojo no quedó solo en las críticas.

En X y otras redes sociales comenzaron a multiplicarse publicaciones de usuarios que cuestionan duramente a Rosalía e incluso impulsan un boicot a sus próximos recitales en Argentina. Entre los mensajes más virales aparecen pedidos para que quienes compraron entradas soliciten la devolución o no asistan a los shows previstos en Buenos Aires.

Por el momento, esos llamados surgen de usuarios en redes sociales y no existe ningún anuncio oficial sobre modificaciones en las presentaciones de la artista.

Mientras tanto, la publicación continúa generando miles de comentarios y volvió a instalar un intenso debate entre quienes consideran que Rosalía simplemente celebró el triunfo de su país y quienes creen que el reposteo del video de Mía Khalifa fue un gesto innecesario hacia los hinchas argentinos, todavía golpeados por la derrota en la final del Mundial 2026.

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Qué significa “La perla”, la canción de Rosalía que aparece en el video de Mía Khalifa

Uno de los detalles que más llamó la atención de la polémica es que el video compartido por Mía Khalifa está musicalizado con “La perla”, una de las canciones de Rosalía incluida en su álbum Lux.

En el clip, Khalifa canta el fragmento: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, una frase que muchos usuarios argentinos interpretaron como una burla hacia la Selección tras la derrota en la final del Mundial.

Sin embargo, dentro del universo creativo de Rosalía, “la perla” no hace referencia a un país ni a un equipo de fútbol, sino a una persona de su pasado. Aunque la artista nunca confirmó la identidad del destinatario, la canción retrata a una expareja conflictiva, manipuladora y emocionalmente dañina. A lo largo del tema, utiliza la expresión “perla” de manera irónica para describir a alguien que provoca decepción y del que, según la letra, “nadie se fía”.

Precisamente por ese significado es que el uso de la canción en un video que celebra la derrota de Argentina fue interpretado por muchos fanáticos como un gesto ofensivo, lo que terminó alimentando aún más la polémica en las redes sociales.