El hombre y su pareja subieron a la aeronave alcoholizados y entablaron una dura discusión que terminó en la agresión con agentes de seguridad.

Un escándalo se desató en un vuelo que unía Escocia con España luego de que una pareja, aparentemente alcoholizada, subiera a la aeronave de la empresa Ryanair y tuviera una acalorada discusión.

El hombre intentó luego atacar a personal de seguridad que intentaba disuadirlo, recibió una feroz paliza y terminó detenido. Y todo fue grabado por un celular de uno de los pasajeros.

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Varios de los testigos relataron a medios españoles lo ocurrido en el trayecto que unía Edimburgo, capital de Escocia, con Palma de Mallorca.

"La pareja subió al avion en un estado de ebriedad avanzado y a los pocos minutos de partir comenzaron a vociferarse", contó uno de los pasajeros. "Estando en pleno vuelo la discusión se hizo cada vez más fuerte", continuó.

La Guardia Civil tiene que subir a un vuelo de Ryanair y acaba esmerándose en tranquilizarlo. pic.twitter.com/M3w6Fe7gMf — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) June 20, 2026

Este mismo pasajero detalló que fue la propia tripulación la que logró calmar los ánimos, pero que todo se descontroló cuando una de las azafatas les advirtió que iban a ser demorados cuando llegasen a Mallorca. "Ahí, el hombre nuevamente entró en cólera", contó.

En principio, según relatan los testigos, tuvo un duro cruce verbal con personal de a bordo. Pero, la cosa se puso peor cuando personal de seguridad se acercó al arribo para calmar al hombre que estaba sumamente agresivo.

"La tripulación intervino y logró contener la situación hasta el aterrizaje, pero cuando se enteraron de que iban a ser arrestados volvieron a alterarse. Algunos pasajeros estaban asustados y conmocionados”, explicó Ritchie Denholm, el responsable de la filmación del altercado.

En declaraciones realizadas a Edinburgh Live, Denholm destacó que la pareja estuvo "incordiosa" todo el viaje. "Estaban muy alcoholizados. Hablaban fuerte, se gritaban, se empujaban. Los pasajeros no sabíamos qué hacer porque estaban descontrolados", detalló.

La grabación muestra el estado alterado del agresor, cuya identidad quedó en estado reservado. Hay tres agentes que intentan contener la situación y se observa claramente como el borracho lanza trompadas al aire para agredirlos.

Finalmente, uno de los hombres de seguridad logró reducirlo. Lo derribó al suelo y respondió de la misma manera que su agresor: a las trompadas. El hombre fue retirado de la aeronave y arrestado en España.

A través de un comunicado, la empresa manifestó el repudio hacia los actos de violencia originados en el vuelo y el propio director de la compañía, Michael O’Leary pidió a los aeropuertos restringir la venta de alcohol antes de los vuelos matutinos para reducir los incidentes protagonizados por pasajeros ebrios y agresivos.

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"Este proceder se ha vuelto repetitivo. Ryanair se ve obligada a desviar casi un vuelo diario debido al comportamiento de viajeros que consumen alcohol en exceso", contó el ejecutivo en una entrevista con la revista Time.

“Se está convirtiendo en un verdadero desafío para todas las aerolíneas. No logro comprender por qué alguien está sirviendo alcohol a las cinco o seis de la mañana”, se preguntó O’Leary.

Y agregó: “No debería servirse alcohol en los aeropuertos fuera del horario permitido para los bares”. Además, propuso establecer un límite de dos bebidas por persona, controlado mediante la tarjeta de embarque.

Durante el 2025, la empresa Ryanair anunció que impondrá multas de 500 euros -569 dólares- a los pasajeros que incurran en conductas indebidas que deriven en su expulsión de un vuelo.