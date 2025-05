Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por un nuevo escándalo mediático, sino por las consecuencias profesionales que estos habrían traído. Según trascendió en las últimas horas, Telefe habría decidido dejarla fuera de la próxima edición de MasterChef Famosos, quitándole así uno de sus contratos más importantes en televisión.

La empresaria y figura mediática había conducido versiones anteriores de Bake Off Famosos, Love is Blind Argentina y MasterChef, por lo que se esperaba su regreso a la pantalla para esta nueva temporada. Sin embargo, desde Puro Show (El Trece), la periodista Angie Balbiani aseguró que el canal ya tiene otras opciones en carpeta.

“Telefe decidió que Nico Occhiato va a ser el conductor de La Voz. En caso de que ese programa no funcione, va MasterChef y la conducción la haría Santiago del Moro”, afirmó Balbiani.

A esta decisión se sumó el análisis de la periodista Pochi, de Gossipeame, quien sugirió que las marcas podrían no querer asociarse a la imagen de Wanda debido a sus constantes polémicas. “No es miedo, las marcas no acompañan. Es una decisión comercial”, respondió Balbiani, quien además remarcó: “Comercialmente, se están dando cuenta de que el perfil de la mujer que contrataron antes no es el mismo que representa hoy”.

Aunque Telefe no emitió ningún comunicado oficial, tampoco lanzó promociones ni confirmaciones sobre el regreso de Wanda, lo que alimenta aún más los rumores de que ya no formará parte de los próximos proyectos del canal.