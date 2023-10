Fernanda Iglesias está en el ojo de la tormenta desde que se separó de su marido. La famosa panelista de LAM regresó de España y decidió contar que ya no estaba más en pareja con el padre de sus hijos. Eso no es todo porque reveló los motivos.

La angelita confesó que descubrió que su marido le era infiel y por eso se separó. Fue entonces que Fernanda contó que una mujer la buscó y le reveló que se vio con su marido cuando ella estaba en España. Poco a poco, Iglesias fue descubriendo más cosas.

"Yo llamé a un montón de mujeres que pensé que salían con mi marido y todas me lo negaron hasta que una me dijo que sí. Una de las mujeres a las que llamé me dijo que sí, me escribió por Instagram cuando yo estaba en España y me contó todo" comenzó.

Y continuó: "Cuando me contó todas esas cosas me di cuenta que eran ciertas porque eran situaciones mías. En ese momento le di charla para que me siguiera contando, pero mi cuerpo era una locura. Esto ocurrió al mes de llegar a España. Ella me dijo que ya había cortado con él, y que por eso me escribió. Lo primero que hice fue llamarlo a Pablo y me admitió que ella lo estaba volviendo loco y que se estaban viendo un par de veces".

LA DENUNCIA DE FERNANDA IGLESIAS

Ahora bien, hace algunas horas, Fernanda Iglesias sorprendió a todos con un mensaje que compartió en sus redes sociales. La famosa panelista reveló qué fue todo lo que le hizo su marido cuando estaban casados y lo denunció públicamente.

Mediante su cuenta de Instagram, Fernanda lanzó un desgarrador mensaje en el que contó todo lo que sufrió con el productor: "14 años de mentiras, abuso psicológico, violencia, sometimiento, infidelidad. No sé si soy una víctima o una tarada".

Por qué se separaron Fernanda Iglesias y Pablo Nieto

En julio, Fernanda Iglesias anunció su separación de Pablo Nieto hace una semana en LAM (América) y dejó en claro que no fue en buenos términos. Tras explicar que se cansó de las infidelidades del productor, la periodista contó por qué no hay posibilidades de reconciliación.

Fernanda Iglesias recurrió a Instagram para interactuar con sus seguidores y dejó la cajita de preguntas para responder sus inquietudes. Por un lado, la comunicadora recordó la denuncia por violencia de género que hizo contra Pablo Nieto en 2016. "¿Sufriste violencia de tu ex?", le consultaron. "Sí, en 2016. Hice la denuncia y al tiempo le di una segunda oportunidad. Estuvo todo bien hasta ahora", sentenció tajante Fernanda.

Luego, cuando le preguntaron si podría haber una reconciliación con Pablo, explicó por qué no: "No hay reconciliación posible con alguien que te dice 'no te aseguro que no te voy a volver a cagar'".

Y sobre cómo hace para superar la separación, la panelista de LAM expresó: "Pensando que me saqué de encima a alguien que me hacía daño".

La periodista habló de lo importante que fue para su exmarido que ella decidiera ir a la Justicia cuando la agredió: "Fue una de las mejores cosas que pude haber hecho por él, porque él ahí cambió rotundamente y cambió para bien, y con todo el mundo, no solo conmigo".

De igual forma, Fernanda detalló los cambios que pudo ver en él a partir de su denuncia: "Ahora es mejor persona en el trabajo, lo quieren mucho... En general con su familia. Es increíble, pero te juro que fue muy bueno". Y en relación a quienes la critican por haber perdonado la violencia, Iglesias expresó: "No me importa lo que me digan porque realmente yo no le hice daño a nadie, es mi vida y yo hago lo que quiero, como todo el mundo. Entonces hablen lo que quieran. Él cambió muchísimo después de eso, es una persona amorosa con todo el mundo".

"Pasaron unas cosas que yo dije 'lo tengo que denunciar, porque si no no va a terminar más. Esto tiene que ser un límite'. Igual yo siempre hablé bien de él en ese momento, incluso, pero me pareció que había que poner un límite y el límite era la Justicia... No le tenía miedo; obviamente que para él fue un espanto", concluyó.