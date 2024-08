Florencia Regidor, ex participante de Gran Hermano, confirmó este fin de semana su separación de Nicolás Grosman, a quien conoció en el reality de Telefe y al que ahora acusó de infidelidad.

“Desde el momento en que firmamos el contrato para ingresar a Gran Hermano, sabíamos que nuestras vidas estarían expuestas en todo momento y que, lamentablemente, todo lo que ocurriera sería público”, dijo la modelo en sus historias de Instagram.

Añadió: “Desde que salimos del programa, Nicolás y yo conversamos sobre lo que queríamos cada uno, y siempre le di la libertad de decidir qué hacer conmigo”.

“La relación fue completamente real hasta el momento en que él decidió faltarme el respeto con una infidelidad. Dicho esto, pido respeto para ambos en este momento, y vamos a resolver las cosas en privado”, concluyó la ex participante de la casa más famosa del país.



Aunque Florencia no especificó quién sería la tercera persona en cuestión, su ex compañero Federico “Manzana” Farías intervino en su cuenta de X y señaló a la ex Gran Hermano Lucía Maidana.

“Es lamentable lo que tengo que contar, pero Lucía se besó con Nico en Uruguay antes de que ella (Florencia) llegara. Eso ocurrió allí. Lamentable por ambas partes”, reveló el tucumano.



Sin embargo, hay otra versión que obtuvo menos fuerza que indicó que fue ella quien le fue infiel a él, y también con un ex Gran Hermano como tercero.

Señorita Moskigna, quien suele compartir distintos tipos de datos sobre los participantes dijo que quien engañó fue Florencia y con Mauro.

Puede interesarte

"Después de todo el bardo que se armó por la supuesta infidelidad de Nicolás a Flor Regidor con Lucia. Abro hilo con las pruebas q me mandaron el jueves donde confirman que en realidad Nico dejó a Florencia porque encontró chats de ella con Mauro", escribió la influencer.

🚨CHISME

Después de todo el bardo que se armó por la supuesta infidelidad de Nicolas a Flor Regidor con Lucia..



🧵Abro hilo con las pruebas q me mandaron el jueves donde confirman q en realidad Nico dejó a Florencia porque encontró chats de ella con Mauro#GranHermano #Lam pic.twitter.com/MgAigz0BBJ — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) August 25, 2024

Virginia de Gran Hermano defendió a Flor tras la infidelidad de Nicolás y reveló terribles detalles



En medio de la polémica, Virginia Demo habló de la relación que había entre ellos y no dudó en apuntar contra el tercer finalista del reality. “Es horrible lo que le hizo”, aseguró en una nota para Team Ubfal (América).

La standupera contó en las últimas horas cómo fue el momento en que se enteró de la situación que estaba atravesando Regidor, a quien considera como su “hija”. “Yo salí de hacer mi unipersonal y Flor me mandó una foto llorando”, relató en un audio que envió al programa de Laura Ubfal.

“Lo que más me indignó es que realmente yo creo que Nico le debe todo”, dijo Virginia en contra del exjugador. Y ventiló terribles detalles: “Que él haya seguido en la casa, como todo lo que pasó afuera... Ella lo ayuda, lo acompaña, lo contiene, le consigue trabajo y le dice cómo vestirse”.

VIRGINIA HABLO EN #TeamUbfal DEL ESCANDALO DE INFIDELIDAD DE NICOLAS A FLOR REGIDO:



"NICO LE DEBE TODO, LO AYUDA, LO ACOMPAÑA, LO CONTIENE, LE CONSIGUE TRABAJOS Y LE DICE COMO VESTIRSE..

ES HORRIBLE LO QUE HIZO" pic.twitter.com/OuWGsoJzpW — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) August 25, 2024

Luego de contar todo el apoyo que Regidor le dio a Grosman en este último tiempo, tanto fuera como dentro de Gran Hermano, Demo manifestó: “Que le haya hecho esto, es horrible”.

“Flor es como mi hija, vivimos juntas. Cada vez que la conozco, más la quiero, porque todo lo hermosísima que es de afuera, es mucho más por dentro. Es una piba que se la re banca, va de frente y es buena persona”, expresó Virginia por el afecto que tiene hacia la modelo que conoció en la casa y que volvió muy cercana.