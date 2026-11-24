Roberto Funes Ugarte se enojó con un empleado de un puesto de comidas por no darle una nota y desató un verdadero escándalo. En las redes salieron a bancar masivamente a la empresa de gastronomía hasta que Joaquín, el trabajador, habló y todo se dio vuelta.

Se puede decir que pasó de todo, en pocas horas y a un ritmo vertiginoso. El pedido del cronista de LN+ a la empresa de que no tomen gente con la supuesta mala actitud del empleado con el que intentó dialogar y al que calificó de "bobo" en vivo se le volvió en contra como un boomerang. Las redes explotaron de indignación por la saña con la que increpó al joven y el conflicto escaló.

Enseguida, la firma recibió una oleada de seguidores en su cuenta de Instagram a modo de apoyo y recibieron una enorme cantidad de comentarios destacando la respetuosa actitud de Joaquín que priorizó atender a los clientes por sobre la nota de Robertito, que salió por todos lados dando su versión de los hechos al advertir el repudio generalizado que provocaron sus palabras.

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Sin embargo, todo cambió cuando el empleado en cuestión visitó Sería Increíble (Olga) y apuntó contra la empresa de comidas. "La empresa Crostita no se pronunció al respecto, o por lo menos para con los empleados. Ocurrió todo esto y no le mandó un mensaje a los empleados para preguntarle cómo estaban", lanzó.

Y agregó que la firma sí aprovechó la polémica para promocionarse: "Pero se subió a la ola de los seguidores, publicaba historias en Instagram, subió un sándwich, hizo un reel, o sea todo en menos de 12 horas, vieron que la pegaron. Pero a los empleados no les llegó un mensaje o una pregunta de cómo estaban".

Incluso, Joaquín ventiló que la dueña al principio se enojó por no haber dado la nota con Robertito: "Una de otras personas que estaba encargada de lo que es el servicio de Crostita, específicamente de la carpa, entró al local diciendo que la dueña llamó puteando porque no le dieron una entrevista a Robertito".

El empleado dijo que al rato cuando la dueña vio el masivo apoyo en las redes tras lo sucedido con Funes Ugarte, dejó de molestarle: "A los dueños les molestó, pero después no les molestó tanto. Después subieron un reel… fíjate que los dueños etiquetaron en el reel a ellos mismos".

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Joaquín renunció

Ante lo expuesto, enseguida Nati Jota le preguntó si iba a dejar de trabajar en Crostita, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del entrevistado. Finalmente, Joaquín aseguró que no le interesa la fama y que toda esta situación le resulta incómoda. Y aclaró que el único motivo que lo llevó a ir a Olga es para visibilizar el maltrato que sufren los empleados en el rubro gastronómico.

"Yo no quería venir, vine porque creo que hay muchas personas que trabajan en el rubro gastronómico que están empatizando con este momento. O sea, personas que trabajan los feriados, los domingos, trabajan 12 horas, donde los dueños no les ofrecen un almuerzo, una botella de agua y se tienen que fumar estas cosas", explicó.