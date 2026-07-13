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Escena dramática en China: un socavón se abrió de golpe en una ruta y dejó un muerto
El hecho ocurrió en la ciudad de Zhangjiakou. Tres vehículos cayeron dentro de un profundo socavón tras el derrumbe repentino de un tramo de la carretera.
Un tramo de carretera en la ciudad china de Zhangjiakou se derrumbó repentinamente, arrastrando consigo tres vehículos que quedaron atrapados en un profundo hoyo.
Las autoridades locales de emergencia confirmaron que cuatro personas se encontraban en la zona del colapso.
Los equipos de rescate lograron extraer a todas las víctimas del fondo del socavón.
Sin embargo, uno de los afectados perdió la vida, otro sufrió heridas leves y dos resultaron ilesos.
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