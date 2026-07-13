Un tramo de carretera en la ciudad china de Zhangjiakou se derrumbó repentinamente, arrastrando consigo tres vehículos que quedaron atrapados en un profundo hoyo.

Las autoridades locales de emergencia confirmaron que cuatro personas se encontraban en la zona del colapso.

🌧️ Las fuertes lluvias provocaron el colapso de una carretera en Zhangjiakou, Hebei, China. Un gigantesco socavón "se tragó" tres automóviles, dejando un muerto y dos personas heridas. #Entérate #Noticias #Internacional pic.twitter.com/cXt6AudK9M — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) July 11, 2026

Los equipos de rescate lograron extraer a todas las víctimas del fondo del socavón.

Sin embargo, uno de los afectados perdió la vida, otro sufrió heridas leves y dos resultaron ilesos.