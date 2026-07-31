Dos hombres, un carnicero y un herrero, murieron este jueves durante una discusión que protagonizaron en un comercio ubicado en la localidad de Escobar, al norte del conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades policiales.

El luctuoso episodio se produjo en una carnicería emplazada sobre la calle Urbino, en el barrio Philips de esa localidad, donde se enfrentaron Martín García Mamani, de 50 años, y el herrero, identificado como José Miguel Ferreyra, de 75.

De acuerdo con las pericias iniciales, Mamani murió como consecuencia de varias heridas de arma blanca, mientras que el otro sujeto se habría descompensado en medio de la disputa y también falleció, lo que se determinará en las próximas horas a través de las respectivas autopsias.

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Según trascendió, la discusión se habría originado por una deuda que el carnicero mantenía con Ferreyra por un trabajo de herrería que le había encargado. En tanto, la UFI Número 5 de Escobar, a cargo de la fiscal María Alejandra Amoretti, descartó un intento de robo o la intervención de terceros.