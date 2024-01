Como cada año, Uruguay recibe a cientos de famosos y figuras del espectáculo que desembarcan en Punta del Este y otros balnearios para disfrutar de sus playas y hacer presencias en los diferentes eventos o desfiles que se realizan en el país vecino.

Graciela Alfano no fue la excepción y ya hace varios días que se encuentra allí disfrutando de la playa, el mar y de la compañía ya que este año no viajó sola, sino junto a su pareja Carlos Bustin con quien sale hace unos meses. Entre las actividades que hicieron, se caracterizó una muy especial que no pasó desapercibida. La actriz estuvo en el Enjoy de Punta del Este y fue a ver a Susana Giménez al teatro donde protagoniza “Piel de Judas” junto a Antonio Grimau.

En la pieza en la que también se encuentran Manuela Pal, Patricia Álvarez López, David Masajnik y Sebastián Slepovich, Susana encarna a Marion Bruckner, una mujer exigente e intensa que debe apelar al ingenio y a su ácido sentido del humor para enfrentarse a las infidelidades de su marido. El libro fue escrito por los franceses Pierre Barillet y Jean Pierre Grédy, pero el personaje principal encaja perfectamente con el physique du rol de la diva, que nunca se priva de hacerle algunos guiños a los espectadores.

A la salida de la función la diva fue sorprendida por la prensa. Muy amablemente, Grace paró y si bien no quiso dar muchos detalles de su vínculo, en esta oportunidad se mostró muy feliz y enamorada de su novio. Además agradeció los elogios de la prensa. “Gracias por venir, sí la obra estuvo divina, divertidísima. Susana es lo más“, comenzó diciendo la exvedette en diálogo con Farandula show.

Acto seguido, la Alfano agregó: “La verdad nos quedó corta, nos pudiéramos haber quedado una hora y media más“. Luego los cronistas quisieron hablar con Carlos aunque él se negó a dar declaraciones. En tanto, ella viendo la incomodidad de su novio que no suele tener un perfil mediático, se despidió amablemente. “Bueno, ya está chicos, gracias. Muchas gracias, nos vemos en Argentina”.

Durante los primeros días del mes, Graciela volvió a captar la atención en las redes sociales también desde la playa. Lo hizo al compás de Piscina, el nuevo tema de María Becerra, sobre el que se la pudo ver mostrando su cuerpo en una impactante bikini verde con detalles en blanco.

Así, la estrella, que actualmente cuenta con 71 años, exhibió su figura bajo la luz del sol, hecho que logró una notable recepción por parte de sus seguidores en las redes sociales, acumulando hasta el momento más de 49.000 “me gusta” y cientos de comentarios por parte de familiares, fanáticos y amigos que le regalaron muchos elogios.

De hecho, una publicación anterior, en que baila al ritmo de Boombastic, recibió una avalancha de comentarios positivos y elogios. Frases como “La mujer más linda de la Argentina, sin dudas”, “Podrán imitarte, pero igualarte jamás” y “Una bomba. Además de inteligente, un fuego”, son solo algunos ejemplos de las reacciones de los usuarios.

Además, otros seguidores expresaron su admiración y aspiraciones de emular su estado físico, destacando el deseo de mantener una figura similar a la de Alfano en el futuro. Comentarios como: “Mi objetivo en la vida es llegar como Grace a su edad. Diosa es poco” reflejan la influencia e inspiración que Alfano ejerce en su audiencia.