Un local de Echesortu sufrió un escruche multimillonario en la madrugada de este lunes. Ladrones cortaron la luz, ingresaron al negocio ubicado en Mendoza al 4200 y se alzaron con una alta cifra de dinero en efectivo que rondaría, según estimaciones, en 100 millones de pesos.

De acuerdo a la crónica de Juan Guido Giaccaglia (Cada Día, El Tres) desde el lugar, en el comercio se entregan encomiendas y se pagan servicios. De hecho, una vecina se sorprendió en la puerta con el operativo policial, ya que había ido a pagar impuestos.

La brigada motorizada perimetró el ingreso al local para que la Policía de Investigaciones lleve a cabo las pericias solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación.

“No sé en qué momento fue. Vimos el movimiento de la Policía, que empezó a llegar tipo 8. Está hace tres años este lugar y nunca había pasado nada”, comentó un hombre entrevistado por El Tres.