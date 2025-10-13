Video
Escruche en Rosario: ladrones se llevaron $100 millones tras cortar la luz
Ocurrió en la madrugada de este lunes. Se presume que los delincuentes cortaron la luz, ingresaron y se alzaron con aproximadamente 100 millones de pesos
Un local de Echesortu sufrió un escruche multimillonario en la madrugada de este lunes. Ladrones cortaron la luz, ingresaron al negocio ubicado en Mendoza al 4200 y se alzaron con una alta cifra de dinero en efectivo que rondaría, según estimaciones, en 100 millones de pesos.
De acuerdo a la crónica de Juan Guido Giaccaglia (Cada Día, El Tres) desde el lugar, en el comercio se entregan encomiendas y se pagan servicios. De hecho, una vecina se sorprendió en la puerta con el operativo policial, ya que había ido a pagar impuestos.
La brigada motorizada perimetró el ingreso al local para que la Policía de Investigaciones lleve a cabo las pericias solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación.
“No sé en qué momento fue. Vimos el movimiento de la Policía, que empezó a llegar tipo 8. Está hace tres años este lugar y nunca había pasado nada”, comentó un hombre entrevistado por El Tres.