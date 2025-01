Lejos de los escándalos mediáticos, o los conflictos con la expareja de su novio, Cinthia Fernández aprovecha los primeros días del año para relajarse junto a su familia en Punta del Este. Entre juegos en la playa y recorridas por el centro, la bailarina comparte divertidos momentos junto a Roberto Castillo y sus hijas. En ese contexto, la panelista se animó a realizar un nuevo trend con sus pequeñas: “Escuchamos pero no juzgamos”.

El divertido challenge que se volvió viral en redes sociales consiste en escuchar y contar situaciones incómodas sin juzgar dichas actitudes. Así las cosas, Fernández grabó el juego que hizo con sus hijas a metros del mar bajo una sombrilla. “Escuchamos, pero no jugamos. Ayer te dije que me bañé, pero estábamos jugando con el acondicionador y el shampoo. Me lo puse en todo el pelo y tuve que poner la cabeza en la bacha y me lavé”, comenzó diciendo la menor de las niñas.

Sorprendida, pero con una sonrisa en su cara, Cinthia respondió: “Por eso no tengo más crema de enjuague”. Luego fue el turno de otra de las niñas, quien expresó: “¿Viste que el pote de helado de ayer estaba medio vacío? Nos comimos todo”. Lejos de causarle enojo, la bailarina se tapó la boca para contener la risa.

Luego fue el turno de otra de las hijas de Fernández, quien contó: “Escuchamos pero no juzgamos. Algunas veces con Fran. Nos peleamos. Pero vos no te das cuenta y no te avisamos para que ninguna quede mal”. Así las cosas llegó el momento de Cinthia. En un intento por “vengarse”, la panelista sostuvo: “El otro día nos pedimos tres volcanes de dulce leche. No les avisamos y nos los comimos rápido”.

Ante la sorpresa de las menores, Castillo redobló: “Lo estábamos comiendo antes de ustedes, cuando vinieron ustedes lo tiramos todo”. No contenta con la situación, una de las niñas le respondió a su madre: “Ayer me comí todo tu chocolate”.

Indignada, Cinthia no salía de su asombro. En un intento por calmar la bronca de su madre, una de las niñas le recordó el nombre del juego: “Escuchamos pero no juzgamos. Él se comió tres volcanes. No puede juzgar. No nos podés retar”. En ese instante la influencer dijo: “Cómo puede ser, mi chocolate”.

Por último, mientras revisaba su celular, Castillo disparó: “Cuando vos retás a tus hijas ellas me cuentan secretos y yo no te los cuento”.

Más allá de estas situación de relax y diversión, en los últimos días, Fernández volvió a apuntar contra la expareja de Roberto Castillo. Esta vez, la bailarina utilizó su cuenta de Instagram para responder a una serie de preguntas de sus seguidores, en las que, sin filtro alguno, volvió a apuntar contra la arquitecta, quien meses atrás se burló públicamente de su deseo de comenzar una carrera universitaria.

Cuando un seguidor le preguntó cómo lidiaba con las críticas de la ex del abogado, Cinthia replicó con ironía y un tono cortante: “Que se vaya con los lobos marinos y no rompa más los hue... de lo que ya los rompe”, dejando en claro que no tiene intención de acercar posiciones ni mantener contacto alguno con ella.

Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando Fernández amplió su respuesta, recordando episodios conflictivos que, según ella, marcaron la relación con la arquitecta. En un extenso texto, la bailarina detalló: “¿La misma que golpeó el vidrio de mi camioneta delante de sus hijas para provocarme? ¿La misma que me acusa de maltrato a menores, me denigra siempre que puede en todo su tiempo al diario que tiene, se burla de mí por no tener un título y ella lo tiene juntando polvo, porque trabaja de cómoda y mantenida con el verso de maternar, cuando yo lo hice siempre y mantuve mi casa sola con una cuota de 55 mil pesos mensuales y no con una de cinco palos como la de ella?”.