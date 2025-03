El nombre de Giuliano Vaschetto volvió a aparecer en las redes sociales, pero esta vez lejos del juego. El exparticipante de Gran Hermano (Telefe) fue internado de urgencia y operado tras un accidente sexual. Lejos de tomar la situación con seriedad, eligió restarle importancia y contarlo él mismo desde su cuenta personal con su estilo habitual, lo que causó un gran furor entre sus fanáticos.

Desde la camilla de un hospital, vestido con bata médica, Giuliano, oriundo de Venado Tuerto y de 33 años, apareció en una historia de Instagram para explicar qué le había ocurrido: “Bueno, chicos, despejo dudas, me están preguntando todos. Estoy perfecto, no me pasó nada grave. Vine a operarme porque tuve un accidente sexual. Nada más. Así que me operé eso que todos están pensando. Todo bien, gracias por preocuparse y quédense tranquilos”, dijo, mirando a cámara, en un video corto pero contundente para las personas que lo siguen a diario.

El clip fue suficiente para que las redes estallaran en avalanchas de comentarios y reacciones. En X, previamente conocido como Twitter, muchos se mostraron preocupados, otros reaccionaron con humor, y no faltaron los memes. “Lo liquidaron”, “No puedo tomarme esto en serio”, “¿Qué se rompió?”, “Esto es demasiado bizarro”, fueron algunas de las frases que se repitieron entre los usuarios que siguieron su paso por el reality y aún lo recuerdan por su perfil directo y su participación intensa en a lo largo de la última edición de la competencia.

Poco después, su pareja y también excompañera del programa, Jenifer Lauría, apareció en sus propias redes para llevar tranquilidad. “Bueno, ¿cómo están? Nano ya está bien. Lo operaron… Deciles vos”, dijo, mientras enfocaba al exhermanito. Y fue él quien remató desde su lugar en la cama, sin filtro: “Me corté el frenillo, gente. En un accidente sexual…”.

“Y bueno, pasaron cosas, lo importante es que está bien y haciendo reposo. Ahora me toca estar de enfermera. Gracias a todos por preocuparse, está todo bien. Durante el día les iré contando todo”, agregó Jenifer, con un tono jocoso, que mostró cómo lo estaba cuidando en plena recuperación.

En paralelo, ambos compartieron una nueva postal desde el hospital. En la imagen, se los ve frente al espejo de un baño, abrazados, con el joven todavía en bata y sosteniendo una redecilla de plástico azul en la mano. Jenifer tomó la selfie con su celular, mientras él apoya la cabeza sobre su hombro.

“En todas”, escribió la exjugadora del reality, junto a emojis de corazón desde el hospital donde su pareja debió someterse a la intervención quirúrgica. Al fondo, un cartel colgado en la pared llamó la atención de sus seguidores: “Depositar ambo sucio”, detalle que sumó aún más picardía a la escena, muy comentada por sus fans, quienes quedaron sorprendidos no solo por la naturalidad con la que enfrentaron la habitación sino también por el fuerte lazo que continúan teniendo luego de su paso por la casa más famosa del país meses atrás.

El episodio, aunque insólito, no pasó a mayores y el propio Vaschetto se encargó de bajarle el tono al asunto. Con su estilo desenfadado y desopilante, volvió a quedar en el centro de las miradas y transformó un accidente íntimo en un fenómeno viral que traspasó los límites al punto que logró viralizarse en las redes sociales. Ahora, aunque ya no esté en la casa donde supo lucirse frente a las cámaras, el espíritu de Gran Hermano sigue vivo en cada historia que comparten los exjugadores. Y él, fiel a sí mismo, sigue dando que hablar, incluso desde la camilla de un hospital tras una operación.