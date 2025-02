Este lunes inició el juicio contra el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acusado de agresión sexual y coacciones a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023. La Fiscalía solicitó una pena de dos años y seis meses de prisión: un año por agresión sexual y un año y medio más por coacciones. Sin embargo, con la nueva ley de consentimiento sexual en España, de ser declarado culpable, podría enfrentar entre uno y cuatro años de cárcel.

El caso se remonta al 20 de agosto de 2023, en el Estadio de Nueva Gales del Sur, durante la entrega de premios tras la victoria de España en el Mundial femenino. En ese momento, Rubiales besó a Jenni Hermoso sin su consentimiento y la manoseó, lo que desató una ola de indignación y llevó el caso a la justicia.



En el inicio del juicio, Jenni Hermoso declaró ante el tribunal asegurando que se sintió agredida y vulnerada por el beso no consentido. "No lo aprobé. Fueron milésimas de segundo en las que no tuve capacidad de reaccionar", afirmó. Además, subrayó que se trataba de un entorno laboral y que el gesto de Rubiales manchó uno de los días más felices de su vida.

La jugadora también denunció que tras el incidente recibió múltiples presiones para hacer un comunicado justificando a Rubiales. Durante una escala en Doha, el exdirigente le pidió que lo hiciera "por sus hijas" e incluso llegó a decirle una frase que le resultó especialmente dolorosa: "A ti y a mí nos gusta lo mismo".

Puede interesarte

En enero de 2024, la FIFA ratificó la inhabilitación de Rubiales por tres años, impidiéndole ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. El organismo rechazó el recurso presentado por el exdirigente y confirmó que su conducta violó los principios del Código Disciplinario de la FIFA.

Con el juicio en marcha, se espera que en los próximos días se escuchen más testimonios clave y se determine la responsabilidad de Rubiales en los hechos.