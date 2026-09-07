Una mujer de 64 años murió este sábado en Albacete, España, al ser embestida, fuera de la zona de seguridad, por un toro durante una fiesta patronal en la pequeña localidad de Ayna. La escena fue registrada en video.

A pocos minutos de las 11 de la mañana, hora local, y cerca de una zona del recorrido conocida como Las Cuevas, la víctima fue atacada por el animal contra un costado del camino, tras intentar sin éxito volver a trepar a una parte elevada del camino y con rejas.

Las imágenes muestran un camino en subida, con montaña de un lado y casas bajas y una ladera repleta de árboles del otro. Sobre el pavimento, esta vez utilizado para la corrida de los toros y los desafiantes transeúntes, se observa, sobre la derecha de la imagen, a una mujer dubitativa mientras el animal avanza.

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Mientras tanto, cinco toros se acercan al trote. La mujer, vestida con un short de jean, una remera clara, una pequeña cartera y una mochila roja, hace un último intento, sin éxito, por trepar una reja hacia una zona segura, adonde la esperan otras personas.

Sin lograr ponerse a salvo, la mujer se quedó parada observando el paso de los toros frente a ella. Uno de los animales, de color negro, la detectó y se lanzó hacia ella. La mujer intentó escapar hacia el lado contrario al que se dirigía el animal, pero éste la impacto con su asta y la derribó. En el piso, la siguió atacando hasta que un hombre lo distrajo y sacó al toro de encima de la mujer.

¡Pero es que a quién se le ocurre! 😳🐂



En España 🇪🇸 una mujer de 64 años murió tras ser cogida por un toro durante los encierros de las fiestas patronales de Aýna, Albacete.



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La explicación del mortal ataque

“En una parte del recorrido, en las Cuevas, se ha quedado quieta en la barrera y cuando ha empezado a correr uno de los toros la ha embestido”, dijo Juan Ángel Martínez, alcalde de Ayna y reprodujo El País.

El mismo medio reportó que la mujer murió producto de las heridas cuando era llevada al helipuerto tras ser atendida de urgencia en el lugar.

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También resultó herido un hombre de 60 años, que se encontraba en otro punto del recorrido.

El Ayuntamiento de Ayna, comunicó el alcalde, suspendió por el hecho los actos previstos con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora Santa María de lo Alto que se prolongarían hasta el 8 de septiembre.