Los escándalos protagonizados por párrocos están a la orden del día. De hecho, hace unas semanas se conocía el caso de un cura que realizó una orgía con más sacerdotes y un prostituto al que drogaron. Este tipo de sucesos cada vez ocurren con más frecuencia y el último ha tenido lugar en Don Benito, un municipio de Badajoz donde un cura y su pareja han sido detenidos por la venta de Viagra y otro tipo de estimulantes sexuales.

El arresto de ambos hombres en su vivienda ha supuesto un gran revuelo en la población. Posteriormente al arresto, se produjo un registro tanto en la vivienda personal como en la parroquial y allí, en ésta última, encontraron un gran número de material relacionado con estimulantes sexuales y otros afrodisiacos. No se conoce quién le ha vendido este material al párroco y a su pareja y por tanto aún continúan las investigaciones.

La clientela del sacerdote y de su pareja fue aumentando progresivamente y con ello su nivel adquisitivo. En Espejo Público, la fuente ha alegado que se notaba la mejora de la economía de ambos detenidos en coches, viajes, y por supuesto compra de más sustancias para venderlas. De hecho, se señala que el párroco creía que no iba a tener repercusión negativa debido a su posición en la iglesia.

Estos estimulantes lo obtenían en el mercado negro y por ende, la investigación sigue en curso aunque comenzó hace cinco meses.



Según ha informado la Agencia EFE la operación que ha descubierto este hecho delictivo sigue abierta y de hecho está bajo secreto de sumario. Las detenciones tuvieron lugar el pasado lunes y el Obispado de Plasencia ya ha lanzado un comunicado donde alega que "a la espera de tener más información de la publicada por los medios acerca de la detención de un sacerdote en Don Benito" lamentan "los hechos descritos por el dolor, sufrimiento y escándalo que suponen". Aseguran que se está esperando a que "se esclarezcan los hechos" mientras que "la investigación sigue su curso". "Desde el obispado mostramos nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario y se nos requiera y afrontar las acusaciones pertinentes".

Está previsto que ambos acusados pasen hoy a disposición judicial ya que la Guardia Civil les ha acusado de tráfico de sustancias perjudiciales para la salud fuera del círculo legal.

Viagra y sus peligros

La Viagra es un medicamento que se usa para tratar a varones adultos que sufren disfunción eréctil y que no consiguen mantener relaciones sexuales. Es una medicina que solo puede obtenerse bajo receta médica, según informa la Agencia de Medicinas Europea.

Esta Agencia también advierte de algunos de su efectos adversos como por ejemplo dolor de cabeza, enrojecimiento, dispepsia (indigestión), trastornos visuales, como distorsión de la visión de los colores y visión borrosa, congestión nasal, etc. Señala, además, que no debe tomarse en ocasiones como por ejemplo en pacientes que han sufrido alguna vez problemas de pérdida de visión por un problema de flujo sanguíneo, no debe tomarse con nitratos (medicamentos para tartar angina), o en pacientes con recientes infartos cerebrales.