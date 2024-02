El ambiente del trail running en España está en medio de una acalorada discusión luego de que una atleta trans se impusiera en una carrera de montaña desarrollada en Cataluña y reclamase el premio de la clasificación femenina.

La situación se dio en Sant Pere de Torelló, en la provincia de Barcelona, y la atleta trans se llevó un jamón como premio, luego de reclamarlo con “amenazas de denuncias” a los organizadores.

Si bien el hecho ocurrió a fines del año pasado, salió a la luz ahora gracias a la publicación en periódicos locales. La carrera se realizó el 26 de diciembre de 2023, bajo la modalidad de kilómetro vertical de ascenso al Santuario de Bellmunt, de 3,8 kilómetros de recorrido con desnivel positivo de 628 metros.

La clasificación de la polémica

En la prueba se impuso en la categoría femenina una corredora inscripta como “Quima D.”, que sin embargo figura en la Federación con nombre y sexo masculino y en esa categoría había participado en muchas otras carreras de la zona con el nombre Quim Durán.

En la clasificación general finalizó en el puesto 55, con un crono de 32 minutos y 53 segundos, mientras que Laia Montoya llegó más de un minuto por detrás.

La corredora reclamó el triunfo y el premio correspondiente, un jamón, y lo hizo, según los organizadores, con “agresividad” y con “amenazas de denuncia”, por lo que lo recibió, aunque el público respondió con silbidos y abucheos. De todas maneras, la organización aclaró que también le otorgará un jamón a Montoya, la primera mujer en cruzar la meta.

El repudio de Azara García, subcampeona mundial

La subcampeona del mundo y campeona del circuito Spartan Trail, Azara García de los Salmones, expresó su rechazo a la situación y mostró su enojo. “Tengo que coger aire para no enfadarme mucho, porque creo que esto ya está tomando un recorrido que es muy peligroso”, manifestó en una entrevista realizada en el programa Cuatro al Día como en sus redes sociales.

“Estamos hablando de deporte, que es algo físico y no de algo ideológico, psicológico o emocional, por lo que no se debe mezclar”, adelantó la española, al tiempo que agregó: “Las mujeres y hombres somos diferentes, con lo cual, nosotras no podemos competir en igualdad de condiciones”.

“Guste o no guste, el hombre es superior físicamente, tienen más masa muscular, más fuerza, más capacidad respiratoria, el tamaño de sus pulmones y su corazón es más grande, la estructura ósea es diferente”, remarcó.

Finalmente, en su cuenta de instagram, Azara reclamó por los derechos de la mujer, escribiendo: “BASTA YA de pisotear los derechos de la mujer para beneficio de los demás. Están jugando con nuestras becas, medallas…NUESTRO TRABAJO!!”.