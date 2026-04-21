La Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla fue testigo de uno de los momentos más complicados en la carrera del torero español, José Antonio Morante de la Puebla que este lunes 20 de abril recibió una grave cornada por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital donde lo reportan "muy grave"

Morante de la Puebla se presentó en el décimo festejo de la Feria de Abril de Sevilla, en donde el torero español ya se había presentado hace cuatro días y en donde tuvo una actuación que para los amantes del toreo fue memorable y ahora sufrió una grave cornada por la que su estado es muy delicado.

El diestro español que una semana atrás, según los especialistas había maravillado con su actuación en el cuarto festejo de la Feria de Abril de Sevilla en la Plaza de Toros de la Maestranza, este lunes 20 de abril sufrió una grave cornada durante el primer tercio de la lidia del cuarto toro de la tarde.

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Morante de la Puebla sufrió una cornada en el glúteo que además le perforó el recto por lo que tuvo que ser atendido de inmediato en la Plaza de la Maestranza y posteriormente fue trasladado de emergencia a un hospital donde los primeros informes reportan que su estado es "muy grave".

URGENTE‼️



🇪🇸 | LO ÚLTIMO: El torero Morante de la Puebla sufre una cornada de 10 cm con perforación del recto en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla.



Pronóstico muy grave tras ser intervenido de urgencia. pic.twitter.com/NWVPglBVHB — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) April 20, 2026

La imagen fue impactante pues después de la cornada, Morante de la Puebla quedó tendido sobre el ruedo y comenzó a tocarse la zona del glúteo que posteriormente fue confirmada como el lugar donde sufrió la cornada y además tuvo la perforación del recto.

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El parte médico de Morante de la Puebla

Aunque inicialmente se pensó que la cornada que sufrió en la zona del muslo, sin embargo, más tarde se dio a conocer con detalle el estadio de Morante de la Puebla: "Herida por asta de toro con margen anal posterior con trayectoria de 10 cm, lesionando parcialmente musculatura anal y con perforación en cara posterior del recto de 1.5 cm".