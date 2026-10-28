España: un tren de alta velocidad embistió a otro por detrás y hay al menos 46 muertos
El accidente ocurrió en Toledo. Dos de los vagones cayeron en un terraplén.Hay decenas de heridos.
En Toledo, dos vagones de un tren de alta velocidad que fue chocado de atrás por otro que circulaba en la misma dirección cayeron por un terraplén. Hasta ahora se confirmó la muerte de varios pasajeros.
Según los primeros testimonios, un tren de alta velocidad de Renfe que había salido de Madrid a las 8:04 chocó de atrás a otro tren de la compañía Iryo que circulaba en la misma dirección y estaría detenido.
Ambos recorrían las vías de Madrid a Sevilla. En total viajaban 544 pasajeros, uno de ellos es un bebé: en el AVE 2080 había 397 personas. En el Iryo que fue chocado de atrás y cuyos dos últimos vagones cayeron por un terraplén viajaban 146 pasajeros y un bebé.
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El choque se produjo en el kilómetro 118, entre las localidades de Urda y Orgaz, en la provincia de Toledo. “Es la zona de los montes de Toledo, una zona de bosque mediterráneo”, explicó Jesús Pérez, alcalde de Los Yébenes, la localidad cercana a Urda.
El accidente, que ocurrió a las 8:54 de la mañana de este miércoles a la altura de la estación de Urda, en Toledo, se produce nueve meses después de la tragedia de Adamuz, en Andalucía, en el que murieron 46 personas.
Renfe, la empresa pública de transportes, informó que la circulación de trenes entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía está interrumpida.