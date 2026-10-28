En Toledo, dos vagones de un tren de alta velocidad que fue chocado de atrás por otro que circulaba en la misma dirección cayeron por un terraplén. Hasta ahora se confirmó la muerte de varios pasajeros.

Según los primeros testimonios, un tren de alta velocidad de Renfe que había salido de Madrid a las 8:04 chocó de atrás a otro tren de la compañía Iryo que circulaba en la misma dirección y estaría detenido.

Ambos recorrían las vías de Madrid a Sevilla. En total viajaban 544 pasajeros, uno de ellos es un bebé: en el AVE 2080 había 397 personas. En el Iryo que fue chocado de atrás y cuyos dos últimos vagones cayeron por un terraplén viajaban 146 pasajeros y un bebé.

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El choque se produjo en el kilómetro 118, entre las localidades de Urda y Orgaz, en la provincia de Toledo. “Es la zona de los montes de Toledo, una zona de bosque mediterráneo”, explicó Jesús Pérez, alcalde de Los Yébenes, la localidad cercana a Urda.

🚨 Al menos 46 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo cerca de Urda, en Toledo, según el balance difundido por Protección Civil. 🇪🇸 El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén, mientras un amplio dispositivo de bomberos, sanitarios, Guardia Civil y Protección Civil trabaja en la zona. Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado el Plan Territorial de Emergencias y ha solicitado la incorporación de la UME. Las causas todavía están bajo investigación. Algunas informaciones apuntan como primera hipótesis a un posible error humano durante una incidencia en el sistema de señalización, pero todavía no existe una conclusión oficial. Pedro Sánchez ha cancelado su agenda y asegura estar siguiendo la emergencia. — Alternativo Digital (@AlternativoDig) October 28, 2026

El accidente, que ocurrió a las 8:54 de la mañana de este miércoles a la altura de la estación de Urda, en Toledo, se produce nueve meses después de la tragedia de Adamuz, en Andalucía, en el que murieron 46 personas.

Renfe, la empresa pública de transportes, informó que la circulación de trenes entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía está interrumpida.