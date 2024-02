La Asociación Árabe Argentina Islámica (AAAI), propietaria y administradora del Cementerio Islámico de San Justo donde descansan los restos de Carlos Saúl Menem y su hijo Carlitos Menem, denunció la vandalización de cerca de 100 tumbas y el robo de la bandera que flamea sobre la parcela del expresidente.

Más de 100 sepulturas sufrieron daños.

Zulemita Menem aclaró que la tumba de su padre y la de su hermano no fueron atacadas: "No tocaron la tumba de mi papá ni la de mi hermano, tampoco la de mi abuela que está al lado". Añadió: "Lo único que falta es la bandera del mástil que está en la tumba de mi papá. Pero gracias a Dios, la tumba de mi papá no la tocaron. Lamento por los otros, pero la de mi papá, mi hermano y mi abuela, están intactas".

La AAAI destacó que estas agresiones no son las primeras que se producen en el cementerio y llamó a toda la colectividad islámica y a la comunidad en general a repudiar este tipo de incidentes, dada la importancia espiritual y simbólica del lugar.

Además de la bandera, la entidad reportó la sustracción de unos 100 marcos de bronce y la destrucción de distintas estructuras de mármol de los sepulcros. La denuncia fue radicada en la comisaría del barrio San Alberto, dando inicio a una investigación penal preparatoria a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Matanza.

Este miércoles se cumplieron tres años de la muerte de Carlos Menem, quien fue presidente de Argentina entre 1989 y 1999. Su hijo, Carlos Menem Junior, falleció en un accidente de helicóptero cerca de la localidad bonaerense de Ramallo el 15 de marzo de 1995, a los 26 años.