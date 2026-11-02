La investigación contempla distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de un acuerdo previo, pero todavía resta establecer la mecánica de los hechos y las circunstancias que desembocaron en el desenlace.

La madrugada del domingo terminó de manera trágica para una familia de la ciudad de Esperanza. Un empresario de 73 años y su esposa, de 70, fueron hallados sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en calle De las Naciones al 1500. La presencia de un arma de fuego en el lugar y las lesiones que presentaban ambos desencadenaron una investigación judicial que todavía tiene numerosos interrogantes por resolver.

El episodio salió a la luz alrededor de las 3.40, cuando personal policial llegó hasta la propiedad tras recibir un aviso sobre una situación de extrema gravedad. Al ingresar, los uniformados encontraron los cuerpos de M. R. C. y N. B. N.

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La escena motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales. Junto a los cuerpos fue localizada una escopeta y, de acuerdo con las primeras actuaciones, los dos integrantes del matrimonio presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego.

La noticia provocó conmoción en Esperanza, donde C. era conocido por su actividad empresarial. Se encontraba al frente de C. Montajes, una firma con presencia en distintos puntos de Argentina y también en el exterior.

Tras el hallazgo, tomó intervención el fiscal de turno, doctor Benítez, perteneciente a la Unidad Fiscal de Las Colonias. Por disposición del funcionario judicial, se convocó a especialistas de la División Científica Forense, quienes quedaron a cargo de las tareas periciales en el inmueble.

Los investigadores deberán establecer cómo se produjeron los disparos, la secuencia de los acontecimientos y las circunstancias que rodearon las muertes. La ubicación del arma y los restantes elementos encontrados en la propiedad serán parte del análisis para intentar reconstruir lo ocurrido.

Entre las posibilidades que se encuentran bajo evaluación figura la hipótesis de que se haya tratado de una situación previamente acordada entre ambos. Sin embargo, por el momento no existe una conclusión definitiva y esa alternativa deberá ser contrastada con los resultados de las pericias y las restantes evidencias reunidas.

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Un dato doloroso

Un elemento que también forma parte del contexto de la tragedia es el estado de salud de la fallecida. La mujer atravesaba una enfermedad neurodegenerativa conocida como Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una patología que afecta progresivamente las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios.

Ese antecedente fue incorporado a las actuaciones, aunque por sí solo no permite establecer qué sucedió durante las horas previas al desenlace.

La investigación continúa abierta y las autoridades judiciales aguardan los resultados de los estudios forenses para avanzar sobre las distintas hipótesis. Mientras tanto, la muerte del matrimonio dejó un profundo impacto en la comunidad esperancina.