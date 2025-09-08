Luego de los conflictos que enfrentaron por su separación, Melody Luz y Alex Caniggia se muestran más unidos que nunca en sus redes sociales.

Tanto es así que en las últimas horas, el mediático le hizo una promesa de amor a la bailarina; aunque ella reaccionó con una fuerte chicana.

El curioso ida y vuelta ocurrió luego de que Alex publicara varias fotos del día de campo que pasaron en una granja. “Mi mujer hermosa, te elijo hoy si siempre. Te amo”, aseguró él.

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Sin embargo, Melody se tomó esa dedicatoria con humor y respondió sin filtros. “Esperemos”, le dijo ella sumado a un emoji de una carita riéndose.

“Con mi familia lo tengo todo, no necesito nada más. Las amo amores de mi vida”, había escrito Alex en otras de las historias que publicó.

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Además, el mediático hizo referencia al escándalo que trascendió en estos últimos días las supuestas fotos hot que le habría mandado a Morena Rial. “Ellas dos son mi vida, mi reina y mi princesa. Lo demás es ruido”, expresó.