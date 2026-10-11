El argentino habló con la prensa y se mostró con esperanza para lo que viene. A su vez, explicó el problema que no le permitió terminar la competición.

Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: el argentino sufrió un problema con su monoplaza y no pudo completar ni la carrera Sprint ni la principal durante este fin de semana.

“Espero revertir este momento malo que estamos pasando. Va a ser duro, pero hay muchas oportunidades”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN.

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También habló sobre el abandono en la Sprint pero mostró optimismo: “Dos problemas en dos carreras del fin de semana, pero hay que trabajar para estar más fuerte”.

"Hay que entender que pasó. Obviamente una pena" Franco Colapinto Post #SingaporeGP https://t.co/cY013KJ01z — Atención FC (@atencionfc) October 11, 2026

“Tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros”, agregó el piloto haciendo una dura autocrítica sobre su presente.

Por otro lado, dejó una fuerte frase sobre las últimas carreras: “Fue el peor triple header de mi carrera”, en relación al período de tres competencias consecutivas en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y logró un fin de semana soñado: pole position en Sprint y carrera, y en ambas consiguió la victoria.

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En la vuelta 31, su Alpine sufrió un problema que lo obligó a resignar la carrera.

Cuando esto pasó, el argentino se ubicaba en el 12° lugar, aunque todavía no había ingresado a boxes y seguía con los neumáticos medios.

De esta manera, Colapinto suma 2 abandonos en las últimas tres carreras: el incidente con Pierre Gasly y Lando Norris en el GP de Azerbaiyán y el repentino incidente con su coche este domingo.

En la clasificación para la Sprint y la carrera principal, Colapinto no pudo pasar de Q2, lo que dejó una autocrítica dura del piloto: “Fue un desastre”.

La explicación de Alpine tras el abandono de Colapinto en el GP de Singapur

En sus redes sociales, Alpine explicó el motivo y aseguró que evaluarán las causas: “Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión”.

“Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar”, agregó la escudería en el posteo.