Desde el comienzo de su relación con Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara parecen llevar adelante una guerra fría. Entre indirectas en redes sociales y sutiles mensajes, la actriz y la mediática suman capítulos a su contienda. Sin embargo, todo pareció alcanzar un nuevo nivel este miércoles cuando se dieron a conocer fuertes audios de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) apuntando contra la ex Casi Ángeles.

Todo empezó cuando Pepe Ochoa dio a conocer en LAM (América) el diálogo que había mantenido con la conductora. En el primer mensaje, Wanda terminó con las especulaciones y respondió si la relación del delantero del Galatasaray y la actriz le provocaba enojo: “Si me preguntás, “¿te molestaste que esté con la China?”. Me da lo mismo. Me molesta más una modelo de Victoria Secret, que a Mauro le da el target porque es un jugador millonario. Y dado el target, quizás me jodería más el ego que esté con una madre como yo con cesárea. La verdad que es un problema de él ya con quién quiere estar. La verdad que es una mina que está muy basureada, bastardeada y tiene una imagen de mie.... Entonces la verdad que si tengo que elegir a alguien, que esté con ella, me da lo mismo”.

Luego, Nara se refirió a su conflicto legal con Icardi y volvió a apuntar contra la China Suárez: “Yo digo no puedo creer. Creo que hasta una mina soltera, de Victoria Secret y sin hijos le diría: “Flaco es la mamá. ¿Cómo mierda te peleas así? ¿Cómo querés sacarle la tenencia?”. Entonces me parece raro. Y ahí sí cuestiono los sentimientos de esta mujer, que yo no la conozco y no sé si será empática o no, pienso que no por su historial con las mujeres”.

Fue así como Nara comparó a la pareja de Icardi con L-Gante: “Si Elian, o el flaco que sea, le está haciendo la guerra a la madre de sus hijas. ¿Vos te pensás que yo estaría con Elian si ella no le paga a Tamara la cuota alimentaria? Si Elian le está peleando, sacarle la tenencia de la hija. Si Elian cada vez que habla con Jamaica la hace sentir para el orto porque estaba en altavoz ese día, supuestamente estaban todos los hijos de la China escuchando. Y que Mauro se burle y le diga: “No sé si tengo tiempo en la agenda. Rufina te quiere saludar. Yo no tengo tiempo en la agenda”. O sea, estás basureando a tu hija delante de tus hijastros nuevos y delante de la mujer que se metió en tu familia. ¿Estás basureando a tu nenita de diez años? Entonces, yo tengo que pensar que Mauro es una porquería ahora, o enloqueció.

Después, la conductora de Love is Blind (Netflix) opinó sobre Mauro Icardi como persona: “Obviamente yo no iba a planear tener más hijos o tener una familia como yo tenía con Mauro. Más que claro que pensaba que era una persona de bien, si no, no iba a seguir al lado de él. Cuando me hicieron la pericia psicológica, lo que salió en la pericia era que yo naturalizo las cosas de violencia”.

Wanda también se refirió al estado público que a tomado su conflicto con Icardi y como hasta los menores de edad conocen la situación: “Andate al centro de Nordelta, a la salida del cine de los nenes y a 40 chicos preguntales, ¿quién es la Tatiana?. Y te lo dicen los 40 nenes, porque esto está más viral que en Twitter, en Instagram y en LAM. Está más viral en TikTok. Los nenes saben todos quién es la China y capaz esta historia de hace diez años, de Benjamín no se la acordaban tanto”.

Por último, la mediática destacó el apoyo que recibe por parte del público en su conflicto legal con Icardi: “Todo el mundo sabe quién es. Mis hijas le dicen a Mauro lo de Pampita, lo de Tobal y lo vieron en TikTok. Se lo cuentan las amiguitas. Mis hijos varones tienen novias que están con mis hijas todo el tiempo, que son más grandes. Entonces, la información está muy latente en Argentina. Fui a la entrada de Santa Bárbara, al barrio, habían como ocho nenitos chiquititos. Me decían: “Aguante Wanda, la Tatiana, que se muera la Tatiana a la mierda””.