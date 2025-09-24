Sergio, uno de los diez hermanos de Thiago Medina, habló con Puro Show sobre la preocupante situación que atraviesa el joven de 22 años, desde que sufrió un accidente con su moto.

“Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia”, reveló el hermano de Thiago Medina, que se sumó a los pedidos de oración que hicieron Daniela Celis, exmujer de Thiago, y Camilota, otra de las hermanas del joven.

“Su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado, y arreglado y el cuerpo debe responder a las curaciones realizadas”, detalló Sergio.

“Ahora, está en estado crítico, en las manos de Dios”, aseguró el hombre, desde la puerta del hospital donde continúa internado Thiago Medina.

Puede interesarte

La periodista Nancy Duré agregó que “con las costillas se le perforó el pulmón y el hígado”. Además, recordó que le extirparon el bazo y que “Chano puede vivir sin ese órgano".