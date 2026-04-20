Un motociclista abrió fuego contra un hombre que se había detenido a comprar. La víctima recibió impactos en el abdomen y las manos.

Un hombre de 33 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en la mañana del domingo en el norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió frente a un comercio de barrio Yapeyú y es investigado por la fiscal en turno, doctora Urquiza.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el episodio tuvo lugar cerca de las 8.30 en un polirubro ubicado sobre Teniente Loza al 6700, jurisdicción de la Comisaría 7ma.

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La víctima, identificada como Pablo Galván, se trasladaba en una motocicleta Zanella 110cc junto a otro hombre. Al detener la marcha frente al local con intenciones de realizar una compra, fueron sorprendidos por un sujeto que se movilizaba también en moto.

Sin mediar palabra, el agresor abrió fuego y efectuó varios disparos dirigidos a Galván, para luego darse a la fuga a toda velocidad.

Trabajos en la escena del hecho

Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar y preservó la escena. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos que realizaron las primeras actuaciones, mientras que peritos de la Policía de Investigaciones llevaron adelante la fijación del lugar mediante fotografías, planimetría y levantamiento de indicios balísticos.

Sobre la vereda del comercio se secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a peritajes. Asimismo, se habrían observado cámaras de seguridad en la zona, que podrían aportar datos clave para reconstruir la secuencia del ataque.

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El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde ingresó directamente al quirófano. Según informaron fuentes médicas, presentaba dos impactos de arma de fuego en la zona abdominal y heridas en ambas manos.

En el centro de salud, los pesquisas procedieron al secuestro de elementos de interés que serán incorporados a la investigación.

Por estas horas, la fiscalía trabaja en la recolección de testimonios y el análisis de las imágenes para dar con el autor del ataque y determinar el móvil del violento episodio.