Ocurrió en inmediaciones de la Manzana 10 del distrito costero, durante la tarde de este lunes. En grave estado, la víctima fue trasladada al Hospital José María Cullen.

Un hombre fue baleado en el distrito costero de Alto Verde de la ciudad de Santa Fe y su estado es delicado.

Si bien todavía no trascendieron demasiados detalles sobre lo ocurrido, lo cierto es que la víctima fue alcanzada por cuatro disparos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

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Una mujer llamó a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre lo ocurrido en inmediaciones de la Manzana 10, en un sector conocido como La Boca, y pedir auxilio.

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Muy grave

Una ambulancia del servicio público de emergencias provincial 107 trasladó al herido hasta el Hospital José María Cullen, donde quedó internado y se le iban a practicar distintos estudios para determinar lo pasos a seguir.

Según pudo saberse, su estado de salud sería muy grave.