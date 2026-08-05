El agente, de 28 años, participaba de un operativo de tránsito cuando fue embestido por un automovilista. Lo atendieron en el lugar del hecho y luego fue derivado a Rosario, donde permanecía internado en estado delicado

Un policía que este martes por la noche participaba de un control de tránsito sobre la ruta nacional 33, en la localidad de Zavalla, fue atropellado por un vehículo. El agente resultó herido y tras una primera atención médica en el lugar, fue derivado a un centro de mayor complejidad de Rosario.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba un operativo de control sobre la ruta nacional 33, entre las calles Balcarce y Maipú, en circunstancias que aún se investigan.

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Fuentes del operativo informaron que un vecino de la localidad Zavalla habría atropellado al agente porque no lo vio y no habría tenido intenciones de hacerle daño.

Medios regionales indicaron que tras el hecho se interrumpió la circulación y se desvió el tránsito mientras personal de emergencias asistía al policía dentro de una ambulancia.

El agente recibió varios golpes y perdió una importante cantidad de sangre, según relataron testigos. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al sanatorio Plaza de Rosario donde los primeros reportes indicaban que su estado era delicado.

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El policía herido, de 28 años, forma parte del Comando Radioeléctrico de Pérez y antes había formado parte de la Brigada Motorizada de Rosario.

En el lugar se realizaban pericias para determinar la mecánica del hecho, mientras se aguardaba la declaración de testigos.

Además, el auto que atropelló al agente quedó en el lugar hasta que luego fue retirado con la grúa.