La comunidad de Plottier, Neuquén, se encuentra conmocionada desde este miércoles por la tarde, cuando un patrullero iba a alta velocidad por el barrio Los Álamos, sin luces ni sirena, y atropelló a una nena de ocho años que andaba en bicicleta. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un vecino.

El hecho ocurrió sobre calle Realicó, donde la camioneta policial ingresó a gran velocidad, levantando una nube de polvo. Tras el impacto, vecinos y familiares corrieron hacia el lugar y encontraron a la nena inconsciente sobre el suelo. La propia madre llegó segundos después, en estado de shock, mientras la agente que conducía el patrullero intentaba asistir a la menor.

La nena fue identificada como Catalina, según medios locales, y luego del golpe quedó tirada en el piso con lesiones graves y convulsiones. Fue trasladada de urgencia al hospital de Plottier, donde los equipos médicos trabajaron para estabilizarla, pero debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al hospital Castro Rendón, el centro de mayor complejidad de la provincia.

De acuerdo al relato de los vecinos, el patrullero se detuvo unos metros más adelante del incidente, cuando notaron lo que había ocurrido, y los policías se acercaron hacia la víctima, tal como se puede ver en uno de los videos difundidos por la gente de la zona.

La bicicleta de la nena quedó destrozada, tirada a un costado de la calle y los vecinos denunciaron que la ambulancia tardó cerca de una hora en llegar.

Había otra nena con Catalina que se tiró de la bicicleta y se salvó

Javiera, madre de otra nena, relató en diálogo con LM Neuquén que su hija estaba con Catalina en el momento del atropello, pero "alcanzó a saltar de la bicicleta" para evitar ser golpeada.

"Zafó por 5 centímetros porque alcanzó a escuchar que venía el móvil a todo dar", agregó.

Según la mujer, la niña herida "está muy grave. Ayer tuvo cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones, hoy le intervinieron en el quirófano por traumatismo de cráneo, hundimiento de cráneo y tienen que desinflamar el cerebro".

La mujer relató además cómo fue el incidente y cómo se enteró de lo que había pasado: "El móvil frenó y por la velocidad que venía paró a 30 metros. La mujer policía que iba a manejando asistió a la nena, llegó la mamá desesperada, la ambulancia, mi hija vio todo eso. Después un vecino le preguntó donde vivía y lo direccionó a mi casa a dos cuadras, donde estaba mi marido".

De acuerdo al relato, después llegaron otros móviles policiales que retiraron a la mujer policía que atropelló a Catalina "porque se puso muy mal". "El comisario dijo que fue un accidente, pero no fue un accidente", aseguró Javiera.

"Cuando nos dice que estaban yendo a una urgencia, le preguntamos por qué no tenía la sirena puesta, nos dijo que no le funcionaba la sirena, y cuando cuestionamos ante eso, cómo puede ser que permitan tener funcionando un patrullero así, respondió no puedo dar de baja un patrullero porque no andan las sirenas", mencionó con evidente indignación.

Las protestas de los vecinos de Plottier: aseguran que no es la primera vez que sucede

Luego del traslado de la víctima al hospital, un grupo de vecinos manifestó su bronca frente a la comisaría 46, del barrio Los Álamos, donde denunciaron que la Policía circulaba a gran velocidad y sin sirenas.

Y este jueves a las 10 volvieron a convocarse en la sede policial del barrio, en calles Joaquín V. González y Palermo, donde aseguraron que este incidente no fue algo aislado. “No es la primera vez que ella anda así”, refiriéndose a la mujer policía que conducía el móvil sin sirenas y a alta velocidad.

En este sentido, para muchos, la convocatoria no es solo para pedir "Justicia por Catalina", la niña atropellada, sino por un patrón de conducción insegura que ya tendría precedentes. "Es un barrio, no una pista de carrera, señores y señoras policías de la 46", rezaba un cartel pegado en la columna del ingreso a la comisaría.