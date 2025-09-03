Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa de cara al duelo de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y el entrenador campeón del mundo se emocionó ante una pregunta que le hizo un periodista. La situación no pasó inadvertida en la sala del predio de Ezeiza y se hizo viral.

“¿Está llorando? No era mi intención", dijo Scaloni. El periodista Maxi De Vita Lemus le respondió, con la voz quebrada: “Me diste la alegría más grande de mi vida”. Enseguida, todos los presentes comenzaron a aplaudir y el cronista pudo terminar de formular la pregunta acerca de lo que se vivirá mañana en el estadio Monumental con la despedida de Lionel Messi, quien jugará su último partido en el país por Eliminatorias. “De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto”, respondió el estratega de Pujato secándose una lágrima y también emocionado por la situación que se vivió en la sala de conferencia.

Scaloni había sido consultado sobre lo vivido con Messi en la Selección (además fue compañero de equipo en el debut de La Pulga ante Hungría) y si haberlo dirigido fue lo más importante que le pasó en su vida futbolística. “Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Tampoco lo dirigí mucho, pero digo lo que genera como persona. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante”, dijo el entrenador de 47 años.

El diálogo con los medios, que tuvo una duración aproximada de 45 minutos, pudo completarse con normalidad y se repasaron distintos temas, desde lo emocional por ver a Messi en uno de sus “últimos bailes” con la camiseta argentina hasta cómo se conformará el equipo para los restantes compromisos de las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.

En otra de sus reflexiones acerca de la charla con Messi, Scaloni afirmó que será titular ante la Vinotinto el jueves: “Con Leo hablé cuando llegó y un rato esta semana. No de lo que significa el partido para él. Ya lo dijo, con eso nos quedamos”. Y agregó sobre conversaciones con otros jugadores como Rodrigo De Paul, quien dejó al Atlético de Madrid para ir al Inter Miami: “Más allá de dónde esté, tendrán que demostrar que están vigentes y bien en sus clubes para jugar en la Selección. Decidiremos siempre por el equipo, eso es lo que todos saben. Está jugando, juega todos los partidos y de acá al Mundial ya veremos cómo va, pero lo conocemos, sabemos su manera de entrenarse, pero la cancha es la que manda.

Acerca del rendimiento de la Selección luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar y su rendimiento en la actualidad: “Del Mundial para acá el equipo tuvo una línea pareja, incluso tuvo momentos de buen fútbol. Sí es verdad que la intención siempre está de agregarle cosas al equipo, pero a veces los que están afuera juegan a lo mismo y podés cambiar jugadores, pero no tanto de idea. Es una cosa que tenemos que hacer en algún partido de estos que venga. Pero la tranquilidad es que cuando lo hicimos, el equipo respondió. Dentro del Mundial, hemos cambiado y el equipo respondió. Eso nos deja tranquilo. Si hay que recalcar algo es mantener la línea de juego, más allá de que perdimos partidos con Paraguay y Uruguay. Aún perdiendo, no jugamos bien, pero el equipo trató de mantener la línea de juego”.