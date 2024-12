En los últimos días Graciela Alfano encendió la ira de Yuyito González cuando habló en un programa de streaming acerca de Javier Milei y tuvo polémicas declaraciones sobre un posible encuentro.

"Me interesaría hablar con él, no desde la cama o sí, qué sé yo. No sé cómo será en la cama", deslizó la actriz en Urbana Play.

En medio del revuelo por sus palabras, y luego de los rumores de que podría reemplazar a Yuyito en su programa, A la Tarde (América) fue en busca de Alfano, que no se guardó nada.

"No hablo de proyectos, cuando se firman ahí hablo. Yo básicamente nunca reemplazo a nadie, cuando me ofrecen una cosa es porque necesitan alguien nuevo", comenzó diciendo.

Luego, sobre la relación de Yuyito, disparó: “Cuando yo hablé de que quería conocer al Presidente…si ella lo tomó por ahí, lo lamento mucho. Yo no tengo interés en romper ninguna pareja”.

“No se por qué lo tomó tan mal, está muy a la defensiva. Me parece que no es algo bueno, estar al lado de alguien tan importante y estar a la defensiva”, aseguró.