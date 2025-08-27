“Miedo y desesperación”. Un habitante de las inmediaciones de Barra al 1300 bis, un rincón muy humilde y desprovisto de la zona norte de Rosario , describió con esas dos palabras lo que sintió este martes a la tardecita cuando se produjo una balacera contra un grupo de chicos que jugaban al fútbol en una improvisada canchita de tierra.

Un adolescente de 16, dos chicos de 19 y un joven de 23 años fueron derivados al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), en principio fuera de peligro, y un quinto baleado fue trasladado al hospital Alberdi. En algunas viviendas linderas se hallaron impactos de bala. Pudo haber sido una tragedia mayúscula.

La canchita de fútbol que en el atardecer fue el escenario de una sangrienta balacera contra jóvenes que estaban disputando un partido queda a unas 4 cuadras de donde en marzo de 2023 fue ejecutado el niño de la comunidad Qom Maxi Jerez. La zona fue intervenida por Gendarmería y Policía, pero a principios de este año, los vecinos denunciaron que veían menos presencia de agentes federales, situación que fue negada por Nación.

Ayer, cerca de las 19.30, al menos dos personas movilizadas en moto abrieron fuego ocasionando heridas a 5 chicos. Las balas calibre 9 milímetros, de acuerdo a las vainas servidas recogidas en el lugar, también fueron a parar al frente de algunas de las casitas precarias que rodean el rectángulo de tierra donde se disputan los partidos.

Este miércoles, la barriada amaneció conmocionada. Las casitas se amontonan inestables, donde sus moradores sobreviven instalando pequeños negocios de venta de alimentos. Basura y chatarra alfombran las calles. A Radiópolis (Radio 2) se le dificultó reunir testimonios, pero un vecino acepta que lo graben. “Estaba comiendo en mi casa, escuché un par de tiros y salí. Había un pibito de menos de 18 años tirando tiros a los que estaban ahí, había muchas criaturas, estaba lleno de pibes jugando a la pelota”, confió.

Un balazo en medio de la pared (Captura de pantalla).

De acuerdo a su testimonio, el “tira tiros” disparó “entre 3 y 10 veces”. “No quedó un alma, fue desesperación y miedo”, describió sobre el momento. “Acá es tranquilo, pero desde que empezaron a vender droga pasa esto, son pendejos que se juntan en la esquina”, agregó. Otros habitantes en off respaldaron su teoría: la venta de estupefacientes promueve la violencia en el lugar.

Temprano, Cada Día (El Tres) estuvo con la dueña de uno de los inmuebles afectados, quien relató lo vivido y cómo lograron protegerse de las balas. “No sé si eran pibes del barrio porque acá vienen de todos lados a jugar a la pelota. Yo estaba cocinando, escuché varios tiros. Nos pegamos un susto, yo estaba con mis nietos, uno es discapacitado. Encontraron dos tiros. Nos agachamos y disparamos al baño”, precisó.