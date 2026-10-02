La secuencia ocurrió en Escobar y quedó captada con una grabación tomada desde adentro de una camioneta. El conductor era un joven de 20 años que no sufrió heridas de gravedad.

La secuencia quedó captada desde dos ángulos distintos, una cámara de seguridad en el lugar y una grabación tomada desde adentro del auto, cuando una Jeep Renegade blanca circulaba a alta velocidad hasta impactar contra un poste del tendido eléctrico.

Un joven de 20 años fue el protagonista de un choque a alta velocidad en la localidad bonaerense de Escobar y todo terminó con una camioneta destruida, dos postes dañados.

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El hecho ocurrió el pasado domingo 27 de septiembre, pasadas la 1 de la madrugada, en la intersección de las calles Boote y El Jacarandá, frente al predio deportivo llamado Doble55inco, en la zona conocida como Loma Verde. Tomás V. O. conducía la Jeep Renegade en dirección al country San Sebastián cuando, al enfrentar una curva, perdió el control del vehículo.

La camioneta se fue hacia la banquina y golpeó un poste del tendido eléctrico con fuerza suficiente como para arrancar la rueda delantera izquierda, deformar la parte frontal y aplastar el lateral izquierdo de la carrocería.

🤦‍♂️ “Estaba medio escabio”: se filmó manejando a 140 km/h y se estrelló contra un poste en Loma Verde



Un joven de 20 años protagonizó un violento accidente cuando circulaba por la calle Boote en una camioneta Jeep Renegade. El audio de su confesión. https://t.co/gxdFI3dgPA pic.twitter.com/KgMfUmPxEr — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) October 1, 2026

Lo que siguió al impacto quedó también registrado. Desde dos ángulos distintos: una cámara de seguridad instalada en el lugar captó el momento del choque, y una grabación que realizó el propio acompañante desde el interior del vehículo documentó los instantes previos y los que siguieron al accidente. Ambos registros aportaron elementos para reconstruir la secuencia completa del episodio.

Olcese y su acompañante, también de 20 años, fueron asistidos en el lugar. El conductor sufrió un corte en la ceja que requirió dos puntos de sutura. Ambos fueron trasladados al hospital provincial Enrique Erill para recibir atención médica.

En las horas que siguieron al accidente, un audio con la voz de Olcese comenzó a circular por WhatsApp. En ese mensaje, el joven describió lo que había pasado con sus propias palabras. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, relató, según informó El día de Escobar.

El audio también contiene otros detalles sobre los minutos previos al siniestro: según contó el propio conductor, venían de un cumpleaños, reconoció que “estaba medio escabio” y agregó que “había fumado un par de porros” antes de ponerse al volante y acelerar.

Los daños materiales fueron múltiples. La Jeep Renegade quedó fuera de servicio: además de la rueda desprendida y la deformación frontal, el lateral izquierdo presentó un aplastamiento severo. Fuera del vehículo, al menos dos postes del tendido eléctrico resultaron afectados por el impacto.

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También sufrieron daños parte del ingreso al predio deportivo Doble55inco y una cámara de seguridad instalada en ese sector. Al día siguiente, el estado de la camioneta llamó la atención de los vecinos que circulaban por la calle Boote.

Personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar y realizó las pericias correspondientes. Luego, agentes policiales trasladaron el vehículo a la Subcomisaría de Loma Verde, donde se instruyó un sumario por el delito de “lesiones culposas”.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 (UFI Nº 5) del departamento judicial Zárate-Campana, bajo la responsabilidad del fiscal Christian Carrasco.