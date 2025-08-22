Se conocieron detalles de la detención de un hombre, quien está sindicado de haber sido autor del asesinato de un joven, de 25 años, quien murió al ser acuchillado en una pelea callejera. El crimen se registró el 9 de agosto, en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que al individuo, de 56 años, se lo requería por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Raúl Oscar Barragán.

De acuerdo a lo agregado por los informantes, el sospechoso resultó apresado en la puerta de su finca, situada en la calle Avellaneda al 400, en la localidad de Pigüé y en un procedimiento realizado por los servidores públicos correspondientes a la Estación de Policía de Seguridad de Saavedra.

Así fue el asesinato

Tal lo difundido, el hecho se produjo el 9 de agosto cuando Barragán y un muchacho, de 20 años y que se asegura que sería un hijo del presunto criminal, entablaron una disputa en el cruce de Paunero y Pilcomayo. En dichas circunstancias, el hombre atacó a la víctima a cuchilladas y, de inmediato, fugó, junto al otro joven, a bordo de un Chevrolet Corsa gris.

Barragán debió ser conducido, de urgencia, al Hospital de Pigüé, aunque finalmente perdió la vida a raíz de las severas lesiones.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región inguinal, que le afectó la arteria femoral.

Mientras tanto, al allanar la vivienda en la que reside el sospechoso aprehendido, estos investigadores consiguieron incautar tres aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, el doctor Jorge Antonio Viego, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 de los tribunales de Bahía Blanca.