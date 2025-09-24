Erick Danilo Santos tiene 26 años y trabaja como recolector de residuos en la ciudad brasileña de Aracajú.

El sábado pasado, y como cada mañana, Erick aguardaba en la avenida José Carlos Silva el paso del bus de la empresa para la que trabaja, cuando se produjo un incidente inesperado que estuvo a punto de culminar en tragedia.

Tal como se aprecia en las imágenes, un auto fuera de control subió a la vereda a alta velocidad y pasó por el sitio en el que estaba sentado el trabajador. Por fortuna, el joven reaccionó con rapidez y logró apartarse, apenas a tiempo, de la trayectoria del vehículo.

Luego, aterrorizado y todavía incrédulo por lo que acababa de ocurrir, Erick cayó de rodillas y comenzó a orar.

O agente de limpeza Erick Danilo Santos, de 26 anos, escapou de ser atropelado por um carro desgovernado na Avenida José Carlos Silva, Bairro São Conrado, na Zona Sul de Aracaju. pic.twitter.com/W1WxTWVsP8 — Imaranhão.com (@Imaranhao_com) September 24, 2025

“En ese momento comprendí aún más que cada día es un regalo y que no tenemos garantía de un mañana. La vida es corta pero la eternidad es real. Fue una liberación increíble, y solo puedo estar agradecido”, dijo Erik en declaraciones al portal noticioso G1.

El trabajador confesó que en un primer momento no fue consciente de qué tan cerca había estado de ser arrollado. Luego, cuando vio el registro de la cámara de un comercio de la cuadra, valoró la gravedad de lo sucedido.

En cuanto al auto involucrado, Erick dijo que no pudo ver la matrícula, pero las autoridades locales procuran localizarlo.

“Todos los días rezo antes de salir de casa, pero ese día no recé. Estaba estresado y ansioso por otros problemas personales, y aun así Dios me libró”, celebró.