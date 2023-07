Esta propuesta convocó a todos los jóvenes a participar de diferentes actividades diagramadas para el disfrute y la recreación entre habitantes de los diferentes barrios de la ciudad. La jornada contó con juegos, muestras de arte, un stand de barbería y un gran cierre musical.

Cerca de 50 jóvenes de todas las edades y diferentes barrios de la capital provincial se acercaron a la Estación Barranquitas a disfrutar de la iniciativa impulsada por el municipio, denominada “Estación Joven”. Esta propuesta tiene como objetivo potenciar la convivencia y el encuentro entre los jóvenes que participen o hayan participado de cualquier actividad organizada en alguna de las 18 estaciones municipales.

En esta oportunidad, la jornada contó con propuestas lúdico-recreativas, shows de freestyles, muestras de arte, un stand de barbería, el dispositivo de Juventudes “Tirá la posta” y un gran cierre musical. De este modo, se buscó vincular a quienes participaron en alguna de las instancias diagramadas especialmente para las estaciones, ya sean capacitaciones, talleres, encuentros, expresiones culturales, competencias deportivas, etc.

El secretario General municipal, Mariano Granato, aseguró que “es un encuentro con muchas propuestas atractivas para las juventudes. En este caso, convocamos a jóvenes de distintas estaciones y de escuelas cercanas también para poder mostrar todas las propuestas que ofrece Barranquitas”.

En ese sentido, indicó que “Estaciones es un programa que tiene inserción barrial, con propuestas de cuidado para las infancias, para adultos mayores y también para la juventud. Por eso, es importante que el Estado municipal esté cerca, que trabaje sobre lo comunitario y que tenga líneas de acción diversas de acuerdo a los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas”, remarcó.

“Los jóvenes se han visto muy entusiasmados con la cantidad de propuestas, las están disfrutando y también promoviendo que este es un espacio gratuito en barrio Barranquitas, pero que se replica en las otras 17 estaciones distribuidas por la ciudad”, afirmó. “Así que cada vez vamos fortaleciendo más esta política social presente en los territorios y que se adapta a las necesidades de los vecinos y de las vecinas”.

Mostrar y compartir

La directora de Políticas Sociales del municipio, Florencia Santos, indicó que “desde la Municipalidad estamos acompañando a los jóvenes para que se puedan fortalecer y encontrar los ámbitos en dónde desarrollar su potencial”. En ese sentido, expresó que la idea central de la propuesta es “mostrar y compartir entre todos los distintos saberes que los jóvenes fueron incorporando a lo largo de las capacitaciones, talleres y demás actividades”.

“Son muchas las juventudes que están participando de estos espacios en la ciudad, en diferentes iniciativas”, agregó. Y dio detalles sobre otras propuestas que tienen que ver con el arte y la cultura urbana musical, que se desarrollan en las estaciones: “Están aquellas que tienen que ver con el freestyle y el rap, desarrolladas por diferentes grupalidades que muestran y comparten su música y lo que hacen”, contó.

Según informó la funcionaria, “esto se viene realizando también con diferentes instituciones con las que trabajamos desde las Estaciones y se va a repetir en todos los espacios”. En el caso de Barranquitas, mencionó que “nos acompañó la escuela “Mercedes Sosa”, con jóvenes que vienen participando de actividades en los talleres de barbería y peluquería, para compartir entre todos lo que fueron aprendiendo”.

Aprender en las estaciones

Tiago Segovia es un joven artista que hace freestyle y fue invitado a la Estación Barranquitas a dar una demostración de su rap improvisado sobre una base musical: “Les comenté a que me dedicaba y lo que hacía, y me invitaron a sumarme para poder expresarme artísticamente. Está muy bueno que intenten esparcir la cultura del freestyle, que apoyen y que sigan haciendo estos eventos para que la gente del barrio conozca”, aseguró.

Por su parte, el cantautor Nazareno Galarza, comentó que hace tiempo concurre a la Estación a participar del taller de música: “Ya he participado de diferentes eventos y esto me ayuda a potenciar mi carrera musical para seguir adelante con lo que me gusta y con mi sueño”, dijo.

Por último, Ayrton Córdoba es peluquero, vive en barrio Barranquitas y asistió al taller de capacitación laboral que se brinda en la Estación: “Vine con la idea de seguir potenciándome en mi rubro. Y después me dieron la posibilidad de enseñar algunos conceptos de barbería a los chicos. En esta oportunidad, estamos cortándole el pelo a los que vienen a la Estación”.

“Me parece muy positivo que la Muni organice estos eventos para poder acercar más a los chicos, para que aprendan. También conocés gente nueva y tenés más contacto con la que vive en el barrio”, concluyó.