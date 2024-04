Cuándo se conocerá cuál es la enfermedad que enfrenta Furia en Gran Hermano

La salud de la participante de Gran Hermano Juliana Castiglione fue uno de los motivos que preocupó tanto a la casa como también al mundo del espectáculo, por su salida fugaz de la programa para realizarse estudios de mayor precisión en estudios médicos con los que no cuenta el reality, más allá de la atención que brindan.

Luego de síntomas que preocuparon en su estado físico, y varios antecedentes familiares con problemas de salud, la destacada jugadora de la actual edición de GH salió y se realizó estudios médicos. Tras reingresar a la casa, se sentó frente a los ojos de su "novio" Mauro y Bautista Mascia, y les contó para qué se hizo los estudios: “En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia”.

Luego de los estudios hechos, el conductor del reality Santiago Del Moro confirmó cuándo se sabrán los resultados de los estudios: "Los resultados van a estar entre hoy (viernes) y mañana (sábado). Es una junta médica con varios médicos. Van a hablar con ella el lunes a primera hora. La primera persona que va a tener el diagnóstico es ella".

En la misma sintonía, agregó sobre la presencia de Furia en el certamen: “Va a continuar en la competencia de acuerdo a lo que habiliten los médicos o no, más allá de lo que quiera ella. Hasta hoy los médicos han dicho que haga vida totalmente normal”. De igual manera, a pesar de que todavía puede continuar en el reality, hay grandes posibilidades de que Furia tenga que continuar con sus salidas de la casa y continuar con los estudios para saber con exactitud el problema que transita.

Ante la noticia que expuso Furia, los participantes de la casa se vieron afectados emocionalmente y mostraron sus síntomas de tristeza. Una de ellas fue Virginia, quien habló sobre la situación con sus compañeras: “Yo tengo miedo que se tenga que ir porque a mí me gustaría que se vaya por juego y no por salud”, dijo Virginia y agregó en diálogo con Paloma, Coty, Florencia y Zoe:“Me nombró una enfermedad muy fea, que no la voy a nombrar porque lloro”.