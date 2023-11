Su mascota perdió mucho peso y se cree que sobrevivió alimentándose de pequeños animales.

Un senderista de Estados Unidos que estaba desaparecido desde agosto pasado fue encontrado sin vida junto a su perro, que logró sobrevivir todo este tiempo y se quedó junto al cadáver de su dueño.

La víctima fue identificada como Rich Moore, un hombre de 71 años que, junto a su mascota Jack, de raza Russell Terrier, comenzó el 19 de agosto una aventura rumbo a la cima de la montaña Blackhead, ubicada en Colorado.

Un cazador lo halló muerto diez semanas después de su desaparición, el 30 de octubre, aunque la noticia trascendió este lunes. Junto a él estaba su perro, que había perdido la mitad de su peso.

Delinda Vanne-Brightyn, miembro del equipo de Búsqueda y Rescate de Taos (TSAR), contó en diálogo con CNN que las autoridades habían realizado un exhaustivo rastrillaje desde la montaña hacia el estacionamiento donde la víctima había dejado su auto. Sin embargo, no habían logrado encontrarlo.

En tanto, señaló que debido a la condición "extremadamente rigurosa" del camino, Moore podría haberse lastimado mientras ascendía o descendía. No obstante, dijo que aún no sabe si el cuerpo presentaba lesiones. En ese sentido, aún no se confirmó cuál fue la causa de la muerte del senderista.

Por otro lado, Vanne-Brightyn señaló que, a pesar de que el perro estaba muy flaco y había soportado mucho frío, estaba en un buen estado de salud.

Además, sugirió que sobrevivió tomando agua de los arroyos subterráneos que estaban cerca del lugar donde fueron hallados, así como también comiendo pequeños animales como ardillas.

“La lealtad de ese perro nos hace llorar a todos”, remarcó. Y explicó que el animal quedó bajo custodia de la división de Control de Animales de la Oficina del Sheriff del condado de Archuleta antes de ser devuelto a sus otros dueños.

Un caso similar ocurrió en mayo de 2022, cuando un senderista de 74 años que estaba en la montaña Mingus en Prescott, en Arizona, fuera encontrado muerto tras haber estado desaparecido durante casi una semana.

La víctima estaba con su perro, que permaneció junto con él hasta que los rescatistas llegaron. Según el adiestrador canino Russell Hartstein, "no es extraño" que un perro desarrolle una lealtad tan intensa hacia su dueño.