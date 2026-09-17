Un hombre de Wellsville, Ohio, Estados Unidos protagonizó un violento intento de fuga en el tribunal del condado de Columbiana tras ser condenado a un año de prisión por varios delitos, entre ellos asalto agravado.

El hecho terminó con dos oficiales de seguridad heridos y el detenido reducido con una pistola Taser antes de ser trasladado a la cárcel. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y el video se hizo viral.

El incidente se produjo el lunes, luego de que Timothy J. Reaggle, que está por cumplir 21 años, recibiera la sentencia del juez Scott Washam en una audiencia a las 13.

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Reaggle, que había llegado acompañado por un familiar y estaba en libertad bajo fianza, fue esposado por el agente Keith Thorn y escoltado fuera de la sala, visiblemente angustiado y llorando.

Según testigos, mientras Thorn llevaba a Reaggle hacia la celda de detención, el joven logró romper las esposas, se dio vuelta y lo golpeó en el rostro, tirándolo al piso.

Acto seguido, corrió a toda velocidad por el pasillo, derribó al segundo agente, Steve Boyd, y se metió en la escalera.

🇺🇸 | Las imágenes muestran a Timothy Regal liberándose de sus esposas y golpeando a un subjefe después de la sentencia, antes de ser electrocutado cerca de la salida del juzgado y recapturado. pic.twitter.com/s7GlNIsAuX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 16, 2026

El sheriff Nick Rusyn salió tras él, mientras que en la planta baja lo esperaban el sheriff Coltan Vollnogle y el detective Jesse Smith.

Reaggle logró zafarse de los agentes, pero Rusyn lo alcanzó y lo inmovilizó con una pistola Taser cerca del puesto de seguridad. Finalmente, fue reducido, esposado nuevamente y trasladado a la cárcel del condado.

Durante la persecución, los oficiales constataron que las esposas originales estaban rotas. Thorn, que además es concejal de Wellsville, sufrió lesiones en la cara y la cabeza y fue trasladado en ambulancia a un hospital. Boyd también fue revisado por precaución.

El sheriff Brian McLaughlin confirmó que Reaggle ahora enfrentará cargos adicionales por el intento de fuga, entre ellos dos cargos de asalto a oficiales, evasión agravada y resistencia a la autoridad.

Las acusaciones serán presentadas ante el tribunal municipal del condado.

McLaughlin destacó la rápida reacción de su equipo y remarcó que el detenido nunca logró salir del edificio. “Creo que mi personal hizo un excelente trabajo”, afirmó al diario Salem News.

“Nunca había visto algo así en mis 35 años de carrera” dijo el abogado Larry Stacey II, que fue testigo del espectacular intento de a.

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Reaggle había admitido su culpabilidad en julio por hechos ocurridos en febrero de 2025 en St. Clair Township. Entre los delitos, se le imputó agresión agravada, amenazas, asalto y no acatar una orden policial.

Según la investigación, agredió a tres personas: primero le dio un cabezazo a una mujer, luego atacó a un hombre fuera de la vivienda y amenazó a otro con un cuchillo en el cuello. También huyó de la policía.

Durante la audiencia, la fiscalía pidió 15 meses de prisión, mientras que la defensa solicitó una pena menor por tratarse de un joven sin antecedentes.

El juez Washam finalmente le impuso 12 meses de cárcel. Al escuchar la sentencia, Reaggle insultó en voz baja, lo que motivó un llamado de atención del magistrado, aunque no agravó la condena.