Las muertes causadas por la bacteria conocida como come carne ascendieron a 12 este año en los estados de Luisiana y Florida, ubicados en el sur de Estados Unidos. Según los últimos datos proporcionados por los departamentos de Salud de ambos estados, se confirmaron siete fallecimientos en Luisiana y cinco en Florida.

En el caso de Luisiana, el reporte actualizado al 23 de septiembre contabiliza 19 infecciones, lo que representa un aumento de cuatro casos respecto a principios de septiembre. De este total, 17 personas se infectaron tras exponer heridas abiertas al agua del mar, mientras que dos contrajeron la bacteria por otras vías. Esta cifra supera el promedio histórico de diez casos y una muerte al año registrado en la última década.

Por su parte, el Departamento de Salud de Florida informó este jueves que el estado suma 23 casos y cinco muertes, igualando la cifra total de fallecimientos reportada durante todo 2025. Los decesos se distribuyeron en los condados de Pinellas, Palm Beach, Marion, Bay y Broward.

Otras regiones también monitorean la situación. Misisipi registra tres casos de Vibrio vulnificus entre 29 infecciones bacterianas de ese género, aunque sin víctimas fatales. En tanto, Alabama reporta 16 casos de vibriosis, incluyendo una muerte cuya especie causante no fue precisada.

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La bacteria es denominada come carne debido a que la infección en el torrente sanguíneo provoca lesiones cutáneas con ampollas, fiebre, escalofríos y presión baja. Las autoridades sanitarias instan a la población a extremar las precauciones al ingresar al mar con heridas abiertas o al ingerir mariscos crudos, especialmente ostras, dado que la incidencia aumenta entre mayo y octubre por las temperaturas más cálidas del agua.

Cerca de una de cada cinco personas con una infección por Vibrio vulnificus muere, a veces un día o dos después de enfermarse.

Así lo advirtió el departamento de salud de Luisiana a través de un comunicado oficial ante el avance de los contagios en la región.