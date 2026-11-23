Tres personas murieron y una cuarta resultó herida durante un “baby shower” en Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos, en lo que aparentemente se trató de una disputa doméstica. Lo informaron autoridades locales.

Las autoridades indicaron que una de las personas que disparó, un hombre de 29 años, fue detenido, pero no se le presentaron cargos de inmediato.

Los detectives trataban de determinar si el hombre fue el agresor o si actuó en defensa propia, declaró el portavoz de la policía, Scott Traxler.

Un segundo presunto tirador, un hombre de 19 años, fue una de las personas que murió, añadió la policía.

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Las autoridades identificaron a dos de las víctimas como Leasia England, de 17 años, y Jayson Townsend, de 45.

Según la policía, Townsend era el padre de la mujer que celebraba el baby shower y que resultó ilesa.

Las autoridades no dieron a conocer los nombres del presunto tirador de 19 años que murió, así como tampoco el de una mujer de 39 años que recibió un disparo en la pierna.

Información preliminar indica que el hombre de 19 años era el padre del bebé por nacer, y testigos dijeron a la policía que él no estaba invitado al baby shower, explicó Traxler.

El hombre detenido al parecer es un familiar de la futura madre. La policía recuperó dos armas de fuego involucradas en el tiroteo, indicaron funcionarios.

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Los detectives revisaban el domingo imágenes de las cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos para determinar qué condujo al enfrentamiento, añadió Traxler. Podrían requerirse pruebas balísticas para determinar de qué arma salieron las balas que hirieron a cada una de las víctimas.

Las autoridades señalaron que los fiscales determinarán eventualmente si el hombre detenido debe ser acusado de algún delito.