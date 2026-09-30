Tiago PZK y La Joaqui fueron vistos juntos este 30 de septiembre en el Aeropuerto de Ezeiza, después de que ambos blanquearan su relación en redes sociales.

La cámara de Ciudad captó a la flamante pareja mientras se preparaba para viajar y, en diálogo con Desayuno Americano, el cantante confirmó su noviazgo.

La Joaqui y Tiago PZK llegaron juntos al aeropuerto y se mostraron muy unidos frente a los medios que se encontraban en el lugar. Aunque la cantante aseguró que viajaban “por trabajo”, ambos realizaron juntos el check in y luego se dirigieron a Migraciones para completar los trámites antes de embarcar.

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En medio de la cobertura, un cronista de América TV fue directo al punto y le preguntó a Tiago por su vínculo con La Joaqui.

“¿Están de novios?”, quiso saber el periodista. Sin vueltas, Tiago PZK confirmó: “Sí, estamos en pareja”.

Acto seguido, el cantante bromeó sobre el nuevo vínculo y lanzó: “Estamos felizmente casados”.

“La conozco a ella hace mucho tiempo”, explicó el artista, que en los últimos días comenzó a mostrarse públicamente cada vez más cerca de la cantante.

Tiago PZK y La Joaqui sobre Luck Ra pic.twitter.com/kYPDsxUWi5 — SQP (@SQP_oficial) September 30, 2026

La relación entre ambos generó una fuerte repercusión debido a la reciente separación de La Joaqui y Luck Ra, y a las declaraciones que realizó el cantante cordobés sobre Tiago.

Qué dijo Tiago PZK sobre las acusaciones de Luck Ra

En el Aeropuerto de Ezeiza, los cronistas también le preguntaron a Tiago PZK por las declaraciones de Luck Ra, quien lo había señalado como “traidor”.

“¿Cómo tomás que Luck Ra lo llame traidor?”, le preguntaron.

Tiago respondió: “Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”.

El cantante también fue consultado sobre la relación que Luck Ra mantenía con La Joaqui y sobre si, desde su perspectiva, el cordobés se había comportado bien con ella.

Lejos de entrar en detalles sobre la intimidad de la pareja, Tiago fue contundente: “Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás”.

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En medio de la seguidilla de preguntas, otro cronista quiso saber si Tiago PZK consideraba a Luck Ra un amigo.

“¿Vos lo considerás un amigo a él?”, le preguntaron. El cantante respondió de manera contundente: “No”.

También le consultaron si su romance con La Joaqui podía afectar su imagen y las críticas que recibió por la situación.

“La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente”, aseguró Tiago.

Finalmente, el cantante contó qué había ocurrido con Luck Ra después de involucrarse sentimentalmente con La Joaqui.

“Le mandé varios mensajes, él no me contestó”, reveló Tiago PZK sobre su intento de comunicación con el artista cordobés.