El futbolista confirmó que espera su primer hijo junto a su novia, y expresó: "Estamos muy contentos".

Julián Álvarez y Emilia Ferrero van a ser papás por primera vez, y el futbolista lo anunció durante el Mundial de Clubes.

El Atlético de Madrid jugará ante Botafogo por el Mundial de Clubes y durante la previa del partido, Julián Álvarez confirmó que están en la dulce espera junto a su novia.

"Vas a ser papá... Si hay festejo mañana, imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer", le consultó el cronista de TyC Sports.

Sorprendido por la filtración de la noticia, el delantero expresó: "Yo no dije nada... Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí... Gracias, estamos muy contentos".

Cómo se conocieron Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Julián Álvarez y Emilia Ferrero se conocieron cuando eran apenas niños en Córdoba. "Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 ó 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo y ella, su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos", contó el futbolista en 2024 para el documental Julián Álvarez: Standing Alone.

"Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos", agregó.

Emilia Ferrero es profesora de educación física y, además, muestra en las redes sociales su pasión por el mundo del modelaje.