El padre del nene atropellado por una joven de 19 años que circulaba en cuatriciclo en una playa de Pinamar dio su versión sobre el incidente. “Estamos bastante shockeados. Nunca creímos que se iba a volver tan mediática toda esta situación”.

El hombre dio su versión sobre el hecho que involucró a París de Sena. “Era el único cuatriciclo que circulaba por la zona. No venía despacio ni a 100 kilómetros por hora. Venía a una velocidad suficiente como para que, si alguien se cruza, no tener tiempo de frenar”, contó.

“Mi nene se levantó llorando, con una pierna bastante lastimada, y vino para donde estábamos nosotros con la carpa”, continuó el hombre.

Y agregó: “Cuando pasa algo así, una situación donde atropellan a un nene, uno no suele reaccionar de manera pacífica. Yo intenté poner paños fríos pensando que ella se iba a quedar”.

El padre del nene herido relató que, segundos después, De Sena se escapó. “Yo me alejé para ver cómo estaba mi nene. Hago un metro y escucho el cuatriciclo que se pone en marcha y se va”.

“No obtuve los datos (de la joven) en ese momento, y me parece que se está minimizando un poco. No se están dando cuenta de que estamos hablando de un nene de 8 años que se lo llevaron en una ambulancia y estuvo 24 horas en observación con politraumatismos”, siguió.

El hombre se refirió también a la repercusión que tuvo el hecho. “Al día siguiente, nos enteramos de que las personas que estaban alrededor difundieron las imágenes y se dio con el perfil de la chica, hasta que nosotros mismos la ubicamos en la playa y ahí se acercó la Policía”, detalló.

“En ese momento se acercó un familiar de la chica y se presentó de la mejor manera, se ofreció a ayudarnos, nos pasó los datos y demás. Esa fue la primera vez que obtuvimos datos de la otra parte”, amplió.

Puede interesarte

Habló la joven que atropelló a un nene con un cuatriciclo: “La madre vino alterada y me pegó”

Paris de Sena dio su versión de los hechos y criticó el relato de la familia. Dijo que alcanzó a frenar cuando vio al chico y que no se fugó tras el accidente.

Paris de Sena, la joven de 19 años que atropelló a un nene en una playa de Pinamar. (Foto: Instagram / @avanziparis)

“En ningún momento me di a la fuga, siempre me responsabilicé”, remarcó. “Yo no venía rápido. Estaba en ‘La Olla’; ahí tengo entendido que se puede andar y había más cuatriciclos, no era la única. Bajé a la playa porque el cuatriciclo me estaba fallando y quería ver qué era”, precisó.

Además, dijo que no tenía su celular encima ni tampoco el DNI. “El nene iba corriendo mirando para atrás; él no me vio”, aseguró. De Sena también afirmó que el niño no estaba jugando a la pelota ni se encontraba acompañado. Según su testimonio, creyó que el chiquito había notado que ella se acercaba con el cuatriciclo.

“El nene me asustó más a mí que otra cosa. Llegué a frenar. Él se tropezó, se cayó, se levantó, se limpió y siguió corriendo. De algo muy pequeño se agrandó todo”, resaltó la joven de 19 años.

De acuerdo al relato de Paris de Sena, unos segundo más tarde se acercó el papá del menor, a quien le brindó su nombre, su número de DNI y un teléfono de contacto. Es por eso que al día siguiente se contactaron con ella. “Hicieron la denuncia porque les di mis datos”, destacó.

“Si al nene lo hubiera atropellado con un cuatriciclo no le hubiera hecho los daños que tiene. Para mí fue más por la arena, porque si era un cuatriciclo a alta velocidad, no le hubiesen quedado esas lesiones”, manifestó De Sena.

Por otra parte, comentó que el vehículo en el que se trasladaba era de un amigo y que fue secuestrado. Es por eso que el domingo le realizarán las pericias correspondientes y luego sería devuelto a su dueño.

Asimismo, aseguró que habló en buenos términos con el padre, que le pidió disculpas y que estaba nerviosa. “Después de 10 minutos vino la madre, que no sé dónde estaba. Llegó alterada y me pegó”, acusó.

“No fue en mi intención. Había más personas andando en cuatriciclo y no tenía idea. De todas formas, a la familia le pedí disculpas y el menor no tenía nada”, insistió.

Sobre la discusión posterior con los familiares, aseguró que luego del intercambio que mantuvo con la mamá del nene, el padre le pidió de mala maneras que se fuera. Es por eso que se retiró del lugar. “Están las fotos de que yo no me di a la fuga”, manifestó Paris.

“El padre se contactó con mi familia al otro día porque dieron con mis redes. Yo estaba ingresando a La Frontera con mi camioneta y armaron todo un operativo al rededor. Se bajaron de su camioneta gritando un montón de cosas que no son verdad, pedían que me saquen la camioneta, pero nunca me la sacaron porque tengo todo en orden. Después se difundieron videos de 2022, que no eran”, lamentó.

Sobre la supuesta detención, negó que haya sido demorada y aclaró que simplemente fue a la comisaría a firmar la denuncia. Fue entonces cuando le sacaron una foto que posteriormente se viralizó.

“Sé que no reaccioné de la mejor forma porque en muchos medios que se hablaron muchas cosas, se empezaron a mostrar los videos con mis fotos, se dijo que yo estaba detenida cosa que es mentira. En todo momento me responsabilicé, lo único que me fijé en ese momento es que el nene esté bien porque soy mamá”, señaló. Y concluyó: “Se hablaron de muchas cosas: que si tenía dinero o no tenía dinero, se habló de una causa vieja que hay en mi familia y me defendí como pude porque estaban compartiendo mentiras con mis fotos”.