El grupo “Bomba atómica” terminó de colapsar luego del fracaso en la prueba semanal del dominó gigante con Brian Sarmiento y Luana Fernández discutiendo a los gritos en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

El exfutbolista indicó que las fichas del dominó cayeron mal justo en el sitio donde las había acomodado Luana, y ella le contestó con sarcasmo porque ya la habían criticado previamente por no querer dejarse perder días atrás en la prueba de liderazgo. “Todo es culpa mía, yo soy la culpable de todo”, expresó la modelo.

“Hace semanas que vos no sos el mismo”, disparó Luana contra Brian. “¿Cómo voy a ser el mismo si lo único que hacés es pensar en vos?”, respondió Sarmiento.

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Solange Abraham y Tamara Paganini se sumaron a la discusión: Sol apoyando a Luana y Tamara a Brian. Fernández discutió fuerte con la ex GH 1, teniendo que intentar buscar una respuesta en sus contrincantes sobre por qué tendría que haberse dejado perder en la prueba de liderazgo de la novena semana de competencia. “Igual quedate tranquila que no te iba a salvar a vos”, lanzó Luana contra Tamara.

Brian sostuvo que Luana “nunca defendió a su grupo” y que “utilizó a Zunino solo por un shippeo”. “Yo acá estoy jugando para ganar y tengo un grupo atrás. Pienso en mí y en ellos. A mí es a quien más me hacen quedar como el o…”, denunció Sarmiento.

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Por otro lado, Tamara cruzó a Solange por haber encendido la mecha de esta discusión. Sol tildó de “ordinaria” a Paganini y ella le contestó con burlas.

Sol terminó llorando de nuevo cuando recordaron su discusión con Andrea del Boca porque ella le mencionó a su hija.