Este domingo, durante la cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Mariela y Cola protagonizaron un tenso enfrentamiento que rápidamente elevó la temperatura de la noche. Entre reproches, acusaciones y varias frases filosas, los participantes no se guardaron nada y expusieron sus diferencias frente a sus compañeros.

El cruce comenzó cuando Cola cuestionó la relación de Mariela con Ema y puso en duda la manera en la que, según su mirada, habría desarrollado su juego dentro de la casa.

"¿Qué tiene que ver Ema?", le dijo Mariela enojada. "Ella estuvo atrás de él, se escudó. No hizo su propio juego. Ema la apadrinó, como que no hizo su propio juego. Me parece súper valiente, ya que hablamos valentía, hacer tu propio juego", dijo Cola.

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Lejos de bajar la intensidad, Cola profundizó su postura y explicó qué entiende por jugar de manera independiente dentro del reality. "Yo hice mi propio juego. No decir lo que nadie te diga o te aconseje, seguir tu propio camino con aciertos y desaciertos", siguió Cola. Pero Mariela no dejó pasar la oportunidad y lanzó una frase que volvió a encender la discusión: "Llevándole la cartera a Charlotte (Caniggia)".

Cola y Mariela se tiran con de todo y hasta con arte 😅🎊



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La referencia a Charlotte Caniggia abrió otro frente en la discusión. Cola defendió con firmeza el vínculo que mantiene con ella y cuestionó a quienes ponen en duda la amistad que construyó dentro de la casa. "La tendría que haber traído. Es muy feo y hay mucha gente acá que me ataca por una amistad verdadera, que ataca a una amistad real. Piensan que no puedo dar una amistad real o por Charlotte o por mí. Y es espantoso juzgar una amistad", lanzó Cola.

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Pero el participante no se quedó solamente en la defensa de su amistad. También dejó en claro que está dispuesto a continuar en el juego pese a quienes desean verlo fuera de la competencia. "A toda la gente que quiere que yo me vaya, yo me voy a quedar acá. ¿A qué? A hacer arte, arte, arte para nominarte, porque tengo vuelo propio", agregó picante Cola.

La discusión volvió a centrarse entonces en Ema. Mariela sostuvo que Cola recurría a su nombre porque no tenía otros argumentos para cuestionarla, mientras que Cola volvió a desafiarla y aseguró que todavía tenía más para decir. "Repite exactamente lo que decía Ema", siguió Cola. "Vos estás re loco", le dijo Mariela a Cola.