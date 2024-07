El Día del Amigo tiene sus orígenes en la famosa llegada del hombre a la luna y es que este fue el suceso elegido por Enrique Ernesto Febbraro, un locutor argentino miembro de la logia masónica, para intentar incentivar en el mundo una celebración que girase en torno a una virtud altruista como lo es la amistad sincera.

¿Por qué se celebra el Día del Amigo?

Febrano, quiso conmemorar su Día del amigo, el mismo día en el que el coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Edwin Aldrin hiciese su incursión a la luna junto con Neil Armstrong en el Apolo XI.

La razón de esta decisión es que Aldrin también era masón y Febrano sentía mucha empatía hacia él. Así que se le ocurrió que una excelente manera de celebrar el logro de este hombre era conmemorar en la víspera de su viaje un día que tuviese como génesis un sentimiento humano limpio y puro, como lo es la amistad.



Para lograr esto Ernesto Febbraro, envío una serie de postales a todos sus amigos en el mundo y la mayoría le contestó que estaban de acuerdo. En total envío 1000 mensajes y recibió de 700 respuestas de vuelta. Desde entonces se celebra el Día del Amigo no solo en Argentina, también en Brasil, España, Uruguay y Chile.

En qué se diferencia el Día del amigo del Día Internacional de la Amistad

En realidad ambos días buscan conmemorar el mismo sentimiento y la misma virtud, pero sus precursores son muy diferentes. El Día Internacional de la Amistad, fue propuesto por la organización civil Cruzada mundial de la amistad con sede en Paraguay y cuyo líder el Dr. Ramón Artemio Bracho la instauro en el año 1958.

Exactamente 11 años antes de la idea impulsada por Febbraro. Con el tiempo las Naciones Unidas decidieron dejar la fecha oficial del Día de la Amistad, propuesta por Bracho y convertirla en día internacional. Principalmente porque se considera el precursor de la idea original.

Puede interesarte

Frases para enviar el Día del Amigo por WhatsApp

Muchas personas, para cada 20 de julio, le dedica un mensaje a algún compañero especial. A continuación, 150 opciones para enviarles:

Que la amistad sea la luz que ilumine nuestros días.

Con amigos como vos, la vida siempre es una aventura.

Celebrando la magia de nuestra amistad hoy y siempre.

Los amigos son la familia que elegimos.

Un brindis por los amigos que se convierten en familia.

En cada risa compartida, encuentro un tesoro en nuestra amistad.

La verdadera amistad no conoce fronteras ni distancias.

Con vos, los buenos momentos se multiplican.

La amistad es el regalo más hermoso de la vida.

Gracias por estar siempre a mi lado, amigo querido.

Juntos hemos creado los mejores recuerdos.

La amistad es como un tesoro que guardo en el corazón.

Cada día a tu lado es un motivo para sonreír.

Celebrando nuestra complicidad y nuestros secretos.

Con vos, los días grises se vuelven llenos de color.

Un amigo como vos hace que la vida valga la pena.

La distancia no puede separar lo que el corazón une.

En cada abrazo, siento la importancia de nuestra amistad.

¡Te quiero, amigo!

Brindemos por muchos años más de risas y confidencias.

Amigos como vos hacen que la vida sea más dulce.

Gracias por ser mi apoyo incondicional.

En la aventura de la vida, siempre prefiero tenerte a mi lado.

Nuestra amistad es un puente que une nuestras almas.

Los momentos difíciles son más llevaderos con vos a mi lado.

La vida es mejor con amigos como vos.

Celebrando cada paso que hemos dado juntos.

Gracias por ser mi compañero de travesuras.

Con vos, cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer.

La amistad verdadera se mide en risas compartidas.

Nuestros sueños son más grandes cuando los compartimos.

En cada mirada cómplice, encuentro un amigo verdadero.

Gracias por ser mi amigo, mi confidente y mi cómplice.

La amistad es un regalo que se multiplica cuando se comparte.

Los mejores amigos son como las estrellas: aunque no siempre los veas, sabes que están ahí.

Celebrando nuestra conexión única y especial.