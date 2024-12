Como cada fin de semana, este sábado, Mirtha Legrand volvió a sentarse al frente de su mesa para conducir su clásico programa. En su living, la diva recibió a Roly Serrano, Federico Bal, Rocío Marengo y Adrián Maravilla Martínez para analizar los aspectos más importantes de sus vidas y debatir sobre la coyuntura del país.

En uno de los momentos más destacados de la noche, Federico Bal quiso debatir sobre los nuevos vínculos entre las parejas y abordó la temática de las parejas abiertas: “Antes había una idea de que el hombre tenía sus amantes y muchas veces la mujer lo sabía y seguía adelante. Es muy machista el pensamiento que digo, pero me parece que pasaba. Siento que hoy cambió mucho”, comenzó el actor.

Fue entonces cuando, casi riéndose de la situación, la diva interrumpió: “Qué va a cambiar…no va cambiar nada, sigue igual”. En el otro extremo de la mesa, Marengo sumó: “También la persona engañada es la última que se entera. A veces la gente da por hecho que la señora sabe y no sabe, porque se lo ocultan”.

Fede Bal Contó qué lo atrae de las mujeres y si sería padre o no, pero Mirtha afirmó: "No te veo"

Lejos de estas posturas, el hijo de Carmen Barbieri dejó en claro su postura: “Es verdad. Pero hoy empezó a haber algo más masivo de esas parejas abiertas, donde él puede salir y yo también. Es raro, pero en algunas parejas no. Tuve muchas parejas…”. Al escuchar que el actor mencionó sus romances, la modelo comentó en tono humorístico: “Ya sabemos”.

Aún en la búsqueda de explayar su punto de vista, Federico dijo: “Bueno, pero tengo la libertad de hablar con Mirtha y con ustedes lo que quieran preguntarme. Pero yo no soy propiedad de nadie, y mi pareja tampoco es propiedad mía”. Fue entonces cuando Mirtha le hizo un reproche al joven: “Vos nene, no conozco a nadie que haya tenido más novias que vos. ¿Ahora tenés novia?”.

Tras unos segundos de risas, Bal se refirió a su vínculo con su exnovia: “No, en este momento no. Pero tengo muy buen vínculo con mi ex. Ella viene en unos días, ella está trabajando en México, es una gran bailarina. Florencia Díaz, le mando un beso muy grande. Hay veces que los caminos se abren un poco y no tengo dudas de que seguramente nos volveremos a encontrar”.

Los primeros rumores de separación comenzaron hace más de un mes. Lejos de cualquier infidelidad o discusión, la ruptura habría sido ocasionada debido a que cada uno tomó diferentes caminos en sus vidas. Así, la relación no funcionó y llegó a su fin.

En otro de los pasajes del programa, la conductora le consultó a su invitado: “¿Qué te enamora de una mujer? ¿Qué es lo primero que observás?”. Luego de pensar su respuesta, Bal contestó: “Últimamente me estaba pasando con la charla. Si puedo sostener la charla más de una hora, me interesó y no me quiero sacar la ropa o algo más carnal, me encanta. Antes quizás sí buscaba algo más hegemónico en mi vida”.

Fiel a su estilo, la Chiqui fue más allá y consultó: “¿Te gustaría ser padre?”. Rápidamente, el actor respondió: “No sé Mirtha. Tengo 35 años, ¿ya es momento de ser padre? Mi madre fue a los 34. Mi papá a los 55. ¿Vos me ves como padre?”. Con total sinceridad Mirtha resaltó: “No”.

En esa misma línea, Bal afirmó: “No sé si soy una persona para tener una familia”. Fue entonces cuando Mirtha dijo: “Él es mujeriego. ¿Todas las mujeres te dan corte? Si te gusta alguien y te acercás, ¿alguna te rechazó?”. Entre risas, Federico cerró: “Claro, un montón. Pero por el cansancio, soy muy insistente. Cuando alguien me gusta trato de hacer todo para que ella se fije en mí. Yo no mido 1.90”.