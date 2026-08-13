Tal como se anticipara, se abona por planilla complementaria los aumentos acordados en paritaria para el mes de julio, con mínimos garantizados de $ 80 mil, y la compensación correspondiente al primer semestre, logrando un aumento porcentual mayor a la inflación en los trabajadores de menos ingresos.

El Gobierno de Santa Fe comenzará a liquidar el primer tramo del acuerdo paritario para los trabajadores estatales el próximo martes, aunque los fondos estarán disponibles en las cuentas este sábado. El anuncio fue confirmado por el titular del Senado, Felipe Michlig -a cargo del Ejecutivo por la misión que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro en Chile- y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, durante una reunión que mantuvieron esta mañana para repasar temas de agenda.

A partir del sábado, el incremento estará disponible en la cuenta del escalafón policial y penitenciario, activos, docentes y autoridades superiores.

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Como se informara tras los acuerdos paritarios, la medida contempla una recomposición destinada a aquellos agentes cuyos incrementos salariales quedaron por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026.

La liquidación incluirá, además, el 2 % correspondiente a julio, con un mínimo garantizado de $ 80.000.

En el caso del personal policial y penitenciario, también se abonará la diferencia correspondiente a la actualización del ingreso mínimo garantizado, equivalente a la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en junio se ubicó en $ 1.531.473.

El incremento pautado para el segundo semestre representará para los trabajadores una suba de sus haberes de hasta el 15,5 %. Sumado al aumento correspondiente a los primeros seis meses del año, la recomposición alcanzará hasta un 36 % anual.

A partir de agosto, los aumentos acordados en paritaria ya estarán incluidos en la liquidación correspondiente a cada mes.